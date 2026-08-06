X!

Kink: pärast teist väravat oleks pidanud hambad ristis võitlema

Jalgpall
Foto: Kuvatõmmis
Jalgpall

Paide Linnameeskond hoidis jalgpalli Konverentsiliiga kolmanda eelringi avamängus 32-kordse Austria meistri Viini Rapidi vastu viigiseisu 83. minutini, aga pidi leppima 1:4 kaotusega.

"Me võib-olla ei suutnud nende intensiivsusega lõpuni kaasa minna," tõdes Paide peatreener Tarmo Kink mängu järel ERR-iga rääkides. "Nad tõid varumehi juurde ja nende intensiivsus ei langenud kordagi palliga ega pallita. Selline see Kesk-Euroopa tase on."

Pärast Rapidi kiiret, juba viiendal minutil penaltist löödud väravat, suutis Paide avapoolaja lõpus Daniel Lutsu tabamuse toel seisu viigistada. 1:1 püsis kuni 83. minutini, mil külalismeeskond lõi lühikese ajaga kaks väravat ja astus siis 90+4. minuti tabamusega sisuliselt ühe jalaga järgmisesse ringi.

Kui jätta kõrvale mängu lõpus endale lubatud väravad, jääb Kink üldpildis oma meeskonna esitusega rahule. "Alati saab paremini, aga mul pole meestele ühtegi etteheidet. oleks see mäng 1:1 jäänud, oleksin nende üle uhke olnud. Pärast teist väravat oleks pidanud hambad ristis võitlema, kolmas ja neljas olid frustratsiooniväravad, selline asi on vaja kindlasti välja juurida. Seda poleks tohtinud lasta juhtuda," kinnitas Kink.

Endise koondislase sõnul tuleb Rapidi ja Paide klassivahe igas elemendis välja. "Kiirused on teised, pressingud on teised. Palliga on kõik väga sina peal. Kui mängid kogu aeg kõvemat liigat, eelmine aasta mängisid Konverentsiliiga põhiturniiril... siis igalt poolt natukene," tõdes ta.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

21:08

Lõpuminutitel taga olnud Kuressaare teenis kolm punkti Uuendatud

17:21

UEFA ei kavatse FIFA boikoteerimist lõpetada

14:39

Inglismaa jalgpallikoondislane peab kohtu ette astuma

13:10

Mehhiko jalgpalliliit murdis CONCACAF-i ühisrinde

11:15

Werderi väravavahtide treener: Hein on praegu number üks

08:39

Madridi Real tegi suurostu ja pikendas ründetähega lepingut

06.08

Paskotši lõpetas Konverentsiliiga mängus pika vigastuspausi

06.08

Uruguay peatreeneriks sai koondise legend Forlan

06.08

Flora kaotas võõrsil Andorra meistrile kahe väravaga

06.08

Kink: pärast teist väravat oleks pidanud hambad ristis võitlema

sport.err.ee uudised

21:08

Lõpuminutitel taga olnud Kuressaare teenis kolm punkti Uuendatud

20:24

Kamila Valijeva sai neutraalse sportlase staatuse

19:47

Vormel-1 sarja vanim osavõistlus sai sada aastat vanaks

19:12

Poolatari otsustav minek tõi talle kollase särgi

18:04

Rebel ja Kais jätkavad Hiina MK-etappi 12 parema seas

17:21

UEFA ei kavatse FIFA boikoteerimist lõpetada

17:02

Eesti korvpallinoored said EM-il B-divisjonis teise võidu

16:44

Kümnevõistluse Eesti rekord sai 25 aastat vanaks

16:03

Eesti profitiim võitis Himaalaja velotuuril parima meeskonna auhinna

15:41

Taaramäe kerkis üldarvestuses esikolmikusse

15:06

Glinka murdis Poolas nelja parema sekka

14:39

Inglismaa jalgpallikoondislane peab kohtu ette astuma

14:00

Eestlased langesid EM-il välja esimese ujumise järel Uuendatud

13:51

Noored Eesti sõudjad teenisid MM-il finaalipileti

13:10

Mehhiko jalgpalliliit murdis CONCACAF-i ühisrinde

11:48

Põhjamaade meistrivõistluste avapäev tõi Eesti laskuritele kaks kulda

11:15

Werderi väravavahtide treener: Hein on praegu number üks

10:50

Rannakäsipallis tulid Eesti meistriteks Põlva Serviti ja HC Tabasalu

09:48

Uusorg: kartsin pärast kõrgushüpet, et kõik on kadunud

09:12

Nuudi kaotas esimesena asetatud soomlannale

loetumad

08:00

Seitsmevõistleja Uusorg võitis U-20 MM-il hõbemedali

14:00

Eestlased langesid EM-il välja esimese ujumise järel Uuendatud

06.08

32-kordne Austria meister lõi Paidele mängu lõpus kolm valusat väravat Uuendatud

06.08

Gruusia korvpallitäht maksis Barcelonale hiigelsumma ja liitus Dubaiga

09:48

Uusorg: kartsin pärast kõrgushüpet, et kõik on kadunud

08:39

Madridi Real tegi suurostu ja pikendas ründetähega lepingut

06.08

Eesti sprinter uuendas U-20 MM-i avapäeval kaks korda Eesti noorterekordit Uuendatud

06.08

Flora kaotas võõrsil Andorra meistrile kahe väravaga

06.08

Kink: pärast teist väravat oleks pidanud hambad ristis võitlema

06.08

USA korvpalliliit: LeBron James saab soovi korral koha LA olümpiale

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo