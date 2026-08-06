Kink: pärast teist väravat oleks pidanud hambad ristis võitlema

"Me võib-olla ei suutnud nende intensiivsusega lõpuni kaasa minna," tõdes Paide peatreener Tarmo Kink mängu järel ERR-iga rääkides. "Nad tõid varumehi juurde ja nende intensiivsus ei langenud kordagi palliga ega pallita. Selline see Kesk-Euroopa tase on."

Pärast Rapidi kiiret, juba viiendal minutil penaltist löödud väravat, suutis Paide avapoolaja lõpus Daniel Lutsu tabamuse toel seisu viigistada. 1:1 püsis kuni 83. minutini, mil külalismeeskond lõi lühikese ajaga kaks väravat ja astus siis 90+4. minuti tabamusega sisuliselt ühe jalaga järgmisesse ringi.

Kui jätta kõrvale mängu lõpus endale lubatud väravad, jääb Kink üldpildis oma meeskonna esitusega rahule. "Alati saab paremini, aga mul pole meestele ühtegi etteheidet. oleks see mäng 1:1 jäänud, oleksin nende üle uhke olnud. Pärast teist väravat oleks pidanud hambad ristis võitlema, kolmas ja neljas olid frustratsiooniväravad, selline asi on vaja kindlasti välja juurida. Seda poleks tohtinud lasta juhtuda," kinnitas Kink.

Endise koondislase sõnul tuleb Rapidi ja Paide klassivahe igas elemendis välja. "Kiirused on teised, pressingud on teised. Palliga on kõik väga sina peal. Kui mängid kogu aeg kõvemat liigat, eelmine aasta mängisid Konverentsiliiga põhiturniiril... siis igalt poolt natukene," tõdes ta.