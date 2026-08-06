32-kordne Austria meister lõi Paidele mängu lõpus kolm valusat väravat

32-kordne Austria jalgpallimeister alustas mängu teravalt ja teenis juba kolmandal minutil 11 meetri karistuslöögi, kui pall tabas karistusalas Victor Hugo kätt ning peakohtunik osutas pärast videokorduse vaatamist penaltipunktile. Rapidi viis juhtima Bendeguz Bolla.

Rapid hakkas seejärel vaikselt survet avaldama ning hoidis avapoolajal palli lõpuks 75 protsenti mänguajast, aga Austria tippklubi mängijate löögid Ebrima Jarju väravale siiski suurt ohtu ei avaldanud ning lõpuks hakkas võimalusi tekkima ka kodumeeskonnale.

41. minutil leidiski Paide viigivärava: madalaks jäänud nurgalöök leidis oma tee Rapidi karistusalla, kus tipuründaja Abdourahman Badamosi puutest lendas pall esmalt latti ning seejärel maandus Daniel Lutsule, kes saatis selle mõnelt meetrilt tugeva löögiga võrku.

Ka teisel poolajal kontrollis mängu tempot Rapid. Paide tegi 71. minutil oma karistusala juures halva valesöödu, aga Jarju tõrjus lähilöögi, kaks minutit hiljem pidi Rapidi väravavaht oma esiposti kõrvalt tõrjuma Modou Pa Sohna terava löögi.

Mängu viimasel kümnel minutil võttis külalismeeskond kolme järjestikuse väravaga aga siiski oma: 83. minutil tuli Jarju õigeaegselt oma postide vahelt välja läbisöötu vahelt lõikama, aga pall põrkas õnnetult Moulaye Haidarale, kes lükkas selle rahulikult sisse. Vaid kaks minutit hiljem toimetas Bolla paremalt äärelt madala tsenderduse väravaesisele, kus palli saatis võrku Petter Dahl ning kohtumise neljandal üleminutil pani ilusa rünnaku krooniks mängule punkti Haidara.