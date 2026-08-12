Paide Linnameeskonna euroteekond sai oodatult otsa

Kui kolmeväravaline kaotus avamängus kodus muutis Paide võimalused pea olematuks, siis võõrsil imet korda saata ei suudetud: 37. minutil avas skoori Rapidi ründaja Marco Tilio ja 82. minutil realiseeris Louis Schaub ka penalti.

Viini klubi hoidis 65 protsenti ajast palli ja tegi koguni 23 pealelööki, neist seitse raamidesse. Paide sai kohtumise jooksul kirja vaid kaks pealelööki, neist ühe raamidesse.

Euroopa Konverentsiliiga esimeses eelringis oli Paide kahe mängu kokkuvõttes parem Leedu klubist Hegelmann 4:1 ja teises eelringis saadi jagu ka Aserbaidžaani klubist Zira 2:1.