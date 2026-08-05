Kink enne euromängu: mehed on selle oma higi ja vaevaga välja võidelnud

UEFA Konverentsiliiga kolmanda eelringi avamängus läheb Paide Linnameeskond vastamisi 32-kordse Austria meistri Viini Rapidiga. Paide peatreener Tarmo Kink arvab, et sellest tuleb koondisetasemel vastasseis.

"Kvaliteeti on meeskonnal," kinnitas kolmapäevasel pressikonverentsil Kink. "Teravad ääred, suured tugevad keskkaitses, standardolukordades väga ohtlikud. Suur tugev ründaja, kes tuleb ka pallile vastu, suudab palli alas mängida. On mitmekülgne, on kiirust ja on jõudu," lisas endine koondislane

Teise ringi võit Aserbaidžaani klubi Zira üle tõi Paidele häid emotsioone, kuid töö käib edasi. "Ma ütlesin ka meestele, et ma ei taha nüüd sellesse edusse kinni jääda. Mehed on selle oma higi ja vaevaga välja võidelnud, nad on ära teeninud selle koha, kus nad praegu on. Nemad on selle ära teeninud, see ei ole mingi kingitus, kellegi poolt," tõdes Kink.

"Meil on võimalus, mäng algab seisult null-null; meil on ju millegi eest võidelda. Ma isegi ei ole andnud sellist sisendit neile, et meil on nüüd euroedu ja et meil on nüüd kõik läbi," lisas Kink.

Kolmanda eelringi teine mäng toimub Austrias 12. augustil.