Paide pööras Flora vastu lõpus kaotusseisu võiduks

Pärast väraveta avapoolaega viis Sander Alamaa kodumeeskonna 47. minutil juhtima ja 1:0 püsis tablool küllalt kaua. 86. minutil aga külaliste vahetusmees Dawda Darboe viigistas ja 90. minutil lõi teine vahetusmees Martin Miller endise koduklubi vastu võidutabamuse.

"Väga palju võimalusi eriti esimene poolaeg. Teine poolaeg ka muidugi. Ise tegime endal pingeliseks, aga eks meil on vaja kõvasti juurde panna," kommenteeris Paide peatreener Tarmo Kink. "Üleüldiselt tahaks ikkagi kiita Florat - noored poisid, tulevad sisse, 17-aastased, teevad meil elu nii raskeks, et siin on meile isegi rohkem mõtlemisainet kui Floral."

"Mänguplaan oli rünnata seljatagust nii palju kui võimalik. Teadsime, et mõlemad meeskonnad on suht väsinud. Flora ka viimasel ajal ei ole õnnestunud. Lihtsalt tahtejõud."

Flora peatreener Karl Mööl möönis, et tunne on vastik. "Oli nii lähedal, aga samas jäi nii kaugeks. Kui ma vaatan mängumomente, siis Paide kindlasti vääris mingeid väravaid. Evert [väravavaht Evert Grünvald] tegi head tööd, kaitsjad tegid head tööd," tunnustas ta.

"Aga 1:0 peal oli ka meil võimalusi: post ja [Taaniel] Ustal pall eest läbi. Oleks võinud ka teistpidi minna ja seetõttu ongi kahju. Mängijad näitasid väga suurt sisu nii palliga kui ka pallita ja väärisid siit mängust midagi."

See tähendab, et tabelis tõusid Flora ja Paide võrdselt 42 punkti peale, aga Floral on hetkel parem väravatevahe. Omavahelistes mängudes on Paide saanud aga kaks võitu ja ühe kaotuse.

Päeva esimeses mängus sai liidermeeskond Tallinna FCI Levadia võõrsil jagu Nõmme Kaljust 3:2 (50. Wendell, 58. Joao Pedro, 90+2. Enock Otoo - 38. Enrique Lotar Eyang, 45+2. Nikita Ivanov) ja viimases sai Tartu Tammeka võõrsil jagu Narva Transist 2:0 (42. Giacomo Uggeri, 68. pen Patrick Veelma).

Tabeliseis: 1. Levadia 59 punkti (24 mängust), 2. Kalju 44 (25), 3. Flora 42 (24), 4. Paide 42 (24), 5. Tammeka 38 (23), 6. Harju 31 (25), 7. Vaprus 28 (24), 8. United 25 (25), 9. Kuressaare 25 (25), 10. Trans 17 (25).

Enne mängu

Tiitlikaitsjal Floral on käsil keeruline periood, kui kõigi võistlussarjade peale on viimasest viiest kohtumisest kaotatud neli, sealjuures viimase kahe nädala jooksul Premium liigas nii Tammekale kui Kuressaarele.

Tabelis on Flora 42 punktiga kolmandal kohal ning lubanud kolme viimase mänguga seitse punkti kogunud Paide 39 punktiga endale kuklasse hingama. Tabeliliider Levadia on kogunud 56 punkti ja kohtub pühapäeval teise koha meeskonna Nõmme Kaljuga. Edu korral võib Levadia vahe nende ees kasvatada juba 15 punktile, aga kui Kalju peaks kaotama ja Flora võitma, tõuseb tiitlikaitsja ise teiseks.

Kui mai lõpus toimunud Tipneri karikafinaalis sai Flora koguni 5:1 võidu, siis jaanipäevaeelses Premium liiga kohtumises võttis Paide rahvusstaadionil 2:1 võiduga revanši. Hooaja esimese omavahelise mängu Paides võitis Flora aprilli viimasel nädalal 2:1.

"Alati ei lähe asjad nii nagu soovime. Jaapani vanasõna ütleb, et kuku seitse korda, aga tõuse kaheksa. Eelmine mäng oli keeruline, aga juba tuleb uus võimalus. Tuleb mõõgad ristata Paidega ja loodame oma koduväljakul neid teravalt susata," kommenteeris kohtumise eel Flora treener Aiko Orgla.