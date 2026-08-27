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Zahovaiko: pidin oma elu huvides pingimeestele mänguaega andma

Jalgpall
Vjatšeslav Zahovaiko
Vjatšeslav Zahovaiko Autor/allikas: ERR
Jalgpall

Tallinna FCI Levadia teenis kolmapäeval koduse jalgpalli karikavõistlustel vägeva võidu, kui alistas Paide Linnameeskonna 1/16-finaalis 4:1.

Levadia läks A. Le Coq Arenal toimunud kohtumist juhtima juba neljandal minutil, kui Nikoloz Kutateladze skoori tegi, kuid Abdourahman Badamosi tõi 22. minutil tabloole taas viigi. Levadia näitas teisel poolajal aga võimu, kui Kutateladze 53. minutil teist korda tabamuseni jõudis. Robert Kirss sai 65. minutil jala valgeks ning lõi kuus minutit hiljem veel ühe, realiseerides Premium liiga liidrile 4:1 võidu ja edasipääsu kaheksandikfinaali.

Augustis Paidega liitunud kaitsja Kristofer Käit ütles pärast mängu ERR-ile, et meeskond võib olla tihedast graafikust väsinud. "Esimene poolaeg oli võrdne, ehitasime kohe alguses omale värava, aga lõime kiirelt tagasi. Mängu oli, ikka juhtuvad asjad," sõnas Käit.

Paide pidas juuli lõpus Aserbaidžaanis Konverentsiliiga kohtumise ning rändas augusti keskel sama turniiri raames ka Austriasse. Koos kolmapäevase karikamänguga on Paide pidanud augustis kuus kohtumist ning nädalavahetusel ootab ees veel mäng Tallinna FC Floraga.

"Võib-olla on väsimus, mentaalne-füüsiline, palju mänge järjest. Ei saa enda poolt rääkida, teised mängisid eurosarja rohkem," rääkis Käit. "Aga ei taha millegi taha pugeda, vajusime ära ja sellepärast seis selline on. See on jalgpall, tuleb anda sajaga ja raskustest üle olla."

Levadia peatreener Vjatšeslav Zahovaiko tegi oma koosseisus ohtralt muudatusi, võrreldes eelmisel nädalal toimunud Premium liiga kohtumisega oli välja vahetatud üheksa mängumeest. "Naljaga pooleks, mul oli juba ohtlik Maarjamäele minna. Poisid on tigedad, need, kes ei saa mänguaega. Otsus oli lihtne, oma elu huvides see otsus langes," naljatles peatreener.

"Tasavägine mäng, kaldus mõlemale poole. Üldises plaanis olime arvestanud sellega, et tuleb konkurentsivõimeline mäng," lisas Zahovaiko. "Klassivahe oli teisel poolajal ilmselge, olen poiste üle väga uhke. Mul oli hea meel selle üle, et saime anda võimaluse mängijatele särada, kes ei ole saanud piisavalt selleks aega. Nad tegid oma töö ära, mul on nende üle väga hea meel. Teisel poolajal panime paremuse maksma."

Levadia on tänavu koduses kõrgliigas kogunud 56 punkti ning edu konkurentide ees on enam kui kümme punkti. Pühapäeval mängib liider teisel kohal asetseva Nõmme Kalju FC-ga (44 p). Õhtul võõrustab FC Flora Paidet, seda mängu näeb ERR-i spordiportaali ja ETV2 otseülekande vahendusel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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