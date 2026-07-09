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Nõmme Kalju alustas eurosarja võiduga

Jalgpall
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Foto: Siim Lõvi / ERR
Jalgpall

Nõmme Kalju alistas jalgpalli Euroopa Konverentsiliiga avaringis kodus Põhja-Iirimaa meeskonna Linfieldi 1:0.

Esimesel poolajal kumbki meeskond väravani ei jõudnud, aga vaid kaks minutit pärast teise poolaja algust viis Roko Vukušic omad juhtima. Resultatiivne sööt läks kirja poolkaitsjale Oleksandr Musolitinile.

Linfield tegi küll kohtumise jooksul kümme pealelööki, neist neli raamidesse ja teenis ka tosin nurgalööki, aga tabamuseni Pärnu Rannastaadionil ei jõutud.

"Kalju mängis kindlasti väga palju meeskondlikumalt. Iga mees oli üksteise selja taga ja suutsime hoida meeskonnamängu kõige kõrgemal tasemel, mis võimalik," lausus Kalju mängija Rommi Siht ERR-ile. "Kaitses püsisime kõvad. Isegi, kui nad tahtsid tsenderdustega meid võita oma pikkusega, siis meie suutsime hoida oma mängu ja lõpuni võidelda."

"Iga mees pidi väga palju pingutama ja andma endast kõik. Ega see lihtne ei ole - istuda lõpus viimased 15 minutit kaitses. Kõik meetrid tuleb läbida ja vastasele ei saa anda ühtki meetrit. Väga raske selles suhtes."

"Peame võtma, et läheme sinna [võõrsile] 0:0 pealt. Me ei saa 1:0 hoidma ära, sest muidu karistatakse meid väga lihtsalt ära," jätkas ta. "Peame võtma siit positiivse emotsiooni, et suudame kaitsta, aga peame mängima palliga veele enesekindlamalt kui täna ja hoidma palli kontrolli all."

Paide Linnameeskond mängis võõrsil Leedu klubi Hegelmanniga 1:1 viiki. Abdourahman Badamosi viis Paide 37. minutil juhtima, aga avapoolaja üleminutitel teenis Leedu meeskond penalti.

Ebrima Jarju suutis Vilius Armanaviciuse löögi esialgu tõrjuma, aga pall jõudis uuesti leedulaseni, kes saatis selle teisel katsel siiski võrku.

Korduskohtumised on täpselt nädala pärast ehk 16. juulil.

Toimetaja: Siim Boikov

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