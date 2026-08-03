Poola mees ujus üle Läänemere

Kubkowski startis reedel Rootsi kalurikülast Kasebergast ja jõudis pühapäeva õhtul Poola põhjarannikul asuvasse Dziwnowi randa. Tal kulus Läänemere ületamiseks 56 tundi ning ujus veidi rohkem kui 160 kilomeetrit. Kubkowski ei maganud retke jooksul kordagi. Teda saatis paat, kust ta sai süüa ja juua, kuid reeglite järgi ta ei tohtinud pardale minna.

Kubkowski püüdis Rootsist Poola ujuda juba viiendat korda. Mullu oli ta Poola rannikust 11 kilomeetri kaugusel, kui oli sunnitud kurnatuse ja halva ilma tõttu pooleli jätma.

Tänavuse jõukatsumuse pühendas Kubkowski heategevusele. Ta kogus oma vägiteoga laste vähiravi toetuseks ligi 170 000 eurot ning Poola meedia sõnul annetusi jätkuvalt laekub.

Lisaks Kubkowskile üritas üle Läänemere ujuda ka endine tippujuja, Karolina Szczepaniak, kes osales 2008. aasta Pekingi ja 2012. aasta Londoni olümpiamängudel.

Szczepaniak ujus Rootsist Poola veidi teistsugusel marsruudil kui Kubkowski, kuid edukalt finišisse ei jõudnud, sest pidi umbes 40 kilomeetrit enne lõppu tervisemure tõttu katkestama.