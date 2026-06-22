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Vägilase jooksu võitnud Külli Sizaskit edestas vaid üks mees

Teised alad
Külli Sizask (keskel)
Külli Sizask (keskel) Autor/allikas: Aldis Toome
Teised alad

Pühapäeval, 21. juunil toimunud Mapri Ehitus x Vägilase jooks Rummu etapil võidutsesid põhirajal Carry Saluste ja Külli Sizask. Lühijooksul aga Raimond Parts ja Merle Jeets.

Vägilase jooks toimus Rummu karjääris juba neljandat korda. Palavust trotsides võtsid osalejad väljakutseid vastu nii karjääri kui ka endise Murru vangla territooriumil. Neljakilomeetrisele lühirajale jäi 18 takistust ning kaheksakilomeetrisele 31 takistust. Osalejad pidid toime tulema eriilmelise maastiku, rohkete tõusude ja ka veetakistustega.

Väledaim mees põhirajal oli taaskord Carry Saluste (aeg 41.36,1), kes suutis esikoha noppida ka möödunud aastal. Üllatuslikult ületas finišijoone tema järel ülivõimsa esituse teinud Külli Sizask, kes saavutas naistest esikoha ajaga 44.13,0.

Seejärel finišeerusid meeste teine koht Taavi Siim (44.38,1) ja kolmandana Steven Linkov (44.52,9). Naistest saavutas teise koha Lii Zerel (53.55,1) ning kolmandana ületas finišijoone Kristina Pärg (54.08,3).

Lühijooksul esikoha välja jooksnud Raimond Partsile (21.39,4) järgnes Tauri Hainsoo (23.25,5). Kolmandana finišeerus Kaspar Grauen (24.00,6).

Naistest võitis Merle Jeets ajaga 30.03,4. Teise koha saavutas Irina Leonova-Gorski (30.36,2) ja kolmandaks tuli Kristiina Pipper (30.44,1).

Kokku nautis rada üle 500 osaleja ning lastejooksudest võttis osa ligi 150 last. Rummu etapp oli Vägilase jooksude sarjas teine etapp. Viimane etapp toimub 1.-2. augustil Lähtel, kus ees ootab nii öine kui ka päevane elamus.

Rummu karjääri etapp jääb järgmisel aastal vahele, kuna samal ajal toimub takistuskrossi EM Tartus.

Toimetaja: Siim Boikov

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