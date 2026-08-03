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BMX Freestyle'i Eesti meistriteks krooniti Lokk, Säälik ja Ennuvere

Jalgrattasport
BMX Freestyle´i Eesti meistrivõistluste medalistid
BMX Freestyle´i Eesti meistrivõistluste medalistid Autor/allikas: kassfilms.eu
Jalgrattasport

Põhja-Tallinna Noortekeskuse skatepargis peetud BMX Freestyle'i Eesti meistrivõistlustel tulid Eesti meistriteks Liis Lokk, Roomet Säälik ja Siim Ennuvere.

Eesti meistrid selgitati kahes distsipliinis: BMX Freestyle Parkis ja BMX Freestyle Streetis.

Parkis võitis eliitnaiste arvestuses kuldmedali Liis Lokk. Hõbemedali teenis Kätriin Valvik ning pronksi Sharlote Marleen Kõverik.

Eliitmeeste konkurentsis krooniti Eesti meistriks Roomet Säälik, hõbemedali pälvis Kristen Põder ja pronksmedali Kaspar Peek.

BMX Freestyle Parki võistlus kuulus ühtlasi Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) CN kategooriasse, mis andis sportlastele võimaluse koguda UCI maailma edetabeli punkte.

BMX Freestyle Streeti Eesti meistriks tuli Siim Ennuvere. Hõbemedali teenis Andreas Taru ning pronksmedali Ken Klein.

Toimetaja: Lisette Holst

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