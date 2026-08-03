BMX Freestyle'i Eesti meistriteks krooniti Lokk, Säälik ja Ennuvere

BMX Freestyle Streeti Eesti meistriks tuli Siim Ennuvere. Hõbemedali teenis Andreas Taru ning pronksmedali Ken Klein.

BMX Freestyle Parki võistlus kuulus ühtlasi Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) CN kategooriasse, mis andis sportlastele võimaluse koguda UCI maailma edetabeli punkte.

Eliitmeeste konkurentsis krooniti Eesti meistriks Roomet Säälik, hõbemedali pälvis Kristen Põder ja pronksmedali Kaspar Peek.

Parkis võitis eliitnaiste arvestuses kuldmedali Liis Lokk. Hõbemedali teenis Kätriin Valvik ning pronksi Sharlote Marleen Kõverik.

Eesti meistrid selgitati kahes distsipliinis: BMX Freestyle Parkis ja BMX Freestyle Streetis.

Põhja-Tallinna Noortekeskuse skatepargis peetud BMX Freestyle'i Eesti meistrivõistlustel tulid Eesti meistriteks Liis Lokk, Roomet Säälik ja Siim Ennuvere.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: