Eesti neljapaat peab EM-il leppima B-finaaliga

Eesti meeste paarisaeruline neljapaat ei suutnud Itaalias Vareses peetavatel sõudmise Euroopa meistrivõistlustel murda A-finaali ning jätkab võistlust B-finaalis. Seevastu meeste kahepaat tagas koha poolfinaalis.

Uku Siim Timmuski, Nikita Zoglo, Johann Poolaku ja Mikhail Kushteyni moodustatud neljapaat lõpetas oma eelsõidu viiendana ajaga 5.48,83. Eelsõidu võitis Poola (5.40,40), teiseks tuli Rumeenia (5.40,80) ning kolmandaks Itaalia (5.44,23).

A-finaali pääsesid mõlema eelsõidu kaks paremat paatkonda ning lisaks kaks kiireimat ülejäänud paati. Eesti neljapaat nende sekka ei mahtunud ja jätkab Euroopa meistrivõistlusi B-finaalis.

Meeste paarisaerulinse kahepaadi sõudjad Christopher Hein ja Kaarel Kiiver said oma eelsõidus neljanda koha ajaga 6.16,85. Kõigi kuue eelsõidu peale sõitsid eestlased välja kümnenda aja 18 paatkonna konkurentsis, mis tagas neile koha poolfinaalis.

Heina ja Kiivri eelsõidu võitis Serbia paatkond Martin Mackovic ja Nikolaj Pimenov ajaga 6.12,63, teine oli Tšehhi (6.13,95) ning kolmas Itaalia (6.15,03). Poolfinaali pääsesid iga eelsõidu kaks paremat ning lisaks kuus kiireimat ülejäänud paatkonda.