Enn Selliku nimelisel staadionil selgusid maratonivõitjad

Õhtumaratoni põnevas esikohaheitluses sai võidu Mihhail Zavizion (3:36.21), kellele Marden Nõmm kaotas vaid 1.31. Kolmas oli German Terehhov ajaga 3:40.03.

Naiste esikohamedali sai üldjärjestuses kolmandana lõpetanud Kaidi Salujõe (3:38.36).

Õhtuse poolmaratoni võitsid Tarmo Kaisla (1:28.23) ja Piret Reinik (1:45.39).

Südaööl startinud öömaratoni esikolmikusse mahtusid Aulo Aasmaa (3:29.48), Andrus Rüütelmaa (3:35.28) ja Priit Valk (3:58.48). Neljandana lõpetas naiste parim Heli Tohver, kes oma maratonidebüüdil sai kirja 4:04.32.

Öise poolmaratoni võitis staadionimaratonide poolmaratonide naiste rekordiga 1:29.01 Sille Kaljurand, meeste edukaim oli Andries Kivimägi (1:41.23).

Võistlusõhtu raames peetud 10 000 meetri jooksus olid kaks kiiremat meeste võitja Lauri Enn (36.59) ja naiste hooaja teise tulemuse välja jooksnud Kaisa Kukk (37.00).

Meestest oli teine Robin Puusaar (38.29) ja kolmas Reijo Peenema (39.57), naistest mahtusid poodiumile ka Reti Reinik (48.38) ja Airika Tarum (48.42).

Iisakus toimuva Enn Selliku austamisnädala raames kolmapäevase võistlusõhtu alguses toimunud 800 meetri distantsil olid kiireimad Hanna-Loore Toobel (2.30,0) ja Andries Kivimägi (2.20,1).

