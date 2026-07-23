X!

Enn Selliku nimelisel staadionil selgusid maratonivõitjad

Kergejõustik
Kaidi Salujõe võitis naistest õhtumaratoni ja sai öömaratonil teise koha.
Kaidi Salujõe võitis naistest õhtumaratoni ja sai öömaratonil teise koha. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Kergejõustik

Iisakus kolmapäeval Enn Selliku nimeliseks staadioniks nimetatud areenil toimunud XII Virumaa staadionimaratoni põhidistantsi võitsid Mihhail Zavizion, Kaidi Salujõe, Aulo Aasmaa ja Heli Tohver.

Õhtumaratoni põnevas esikohaheitluses sai võidu Mihhail Zavizion (3:36.21), kellele Marden Nõmm kaotas vaid 1.31. Kolmas oli German Terehhov ajaga 3:40.03.

Naiste esikohamedali sai üldjärjestuses kolmandana lõpetanud Kaidi Salujõe (3:38.36).

Õhtuse poolmaratoni võitsid Tarmo Kaisla (1:28.23) ja Piret Reinik (1:45.39).

Südaööl startinud öömaratoni esikolmikusse mahtusid Aulo Aasmaa (3:29.48), Andrus Rüütelmaa (3:35.28) ja Priit Valk (3:58.48). Neljandana lõpetas naiste parim Heli Tohver, kes oma maratonidebüüdil sai kirja 4:04.32.

Öise poolmaratoni võitis staadionimaratonide poolmaratonide naiste rekordiga 1:29.01 Sille Kaljurand, meeste edukaim oli Andries Kivimägi (1:41.23).

Võistlusõhtu raames peetud 10 000 meetri jooksus olid kaks kiiremat meeste võitja Lauri Enn (36.59) ja naiste hooaja teise tulemuse välja jooksnud Kaisa Kukk (37.00).

Meestest oli teine Robin Puusaar (38.29) ja kolmas Reijo Peenema (39.57), naistest mahtusid poodiumile ka Reti Reinik (48.38) ja Airika Tarum (48.42).

Iisakus toimuva Enn Selliku austamisnädala raames kolmapäevase võistlusõhtu alguses toimunud 800 meetri distantsil olid kiireimad Hanna-Loore Toobel (2.30,0) ja Andries Kivimägi (2.20,1).

Kergejõustiku uudised

05:03

Enn Selliku nimelisel staadionil selgusid maratonivõitjad

22.07

Apri nihutas taas Eesti U-20 rekordit teivashüppes

21.07

Noole ja Vannineni koostöö lõppes: Sagale tundus, nagu ta elaks autos

20.07

Noor tõkkejooksja purustas 43 aastat püsinud rekordi

19.07

Eesti kümnevõistleja võitis U-18 EM-il hõbemedali

19.07

Duplantis: võib-olla peame tegema lisauuringuid

19.07

Eesti kergejõustiklased jätkavad U-18 EM-il heas hoos

19.07

Uus maailmarekordi omanik Kerr: usun, et suudan joosta veelgi kiiremini

18.07

Metsmaker on U-18 EM-il esimese päeva järel neljas

18.07

Hambidge jooksis Soomes taas Eesti rekordi

18.07

Duplantis jättis võistluse pooleli, võimsa kaarega üllatas USA kettaheitja

18.07

Teemantliiga etapil sündis miilijooksu maailmarekord

18.07

Henri Apri uuendas kaks korda Eesti U-20 rekordit teivashüppes

18.07

Warholm võttis brasiillaselt maailma hooaja tippmargi

18.07

Hodgkinson loodab Londoni Teemantliigal võidulainele naasta

18.07

Itaalia sprinditalent püstitas U-18 EM-il Euroopa rekordi

18.07

Eesti noored jätkasid U-18 EM-i isiklike rekordite ja finaalikohtadega

17.07

Normak: praeguse seisuga sõidab EM-ile 13 sportlast, aga on veel üritajaid

17.07

Jõgeval võisteldakse sada aastat tagasi olümpial olnud kergejõustikualal

17.07

Eesti sprinterid pääsesid U-18 EM-il poolfinaali

sport.err.ee uudised

05:03

Enn Selliku nimelisel staadionil selgusid maratonivõitjad

22.07

Kuivonen ja Jürgenson piirdusid Hiinas kvalifikatsiooniga

22.07

U-20 käsipallikoondis täitis EM-il eesmärgi: hõbe oli sihikindla töö vili

22.07

Aktiivsust üles näidanud Lohk oli lähedal esikolmikukohale

22.07

ETV spordisaade, 22. juuli

22.07

U-18 korvpallikoondis alustab EM-i: kedagi ei alahinda, võitleme kõigiga

22.07

Flora naiskond sai Meistrite liigas kindla kaotuse

22.07

Koppel vilistab Konverentsiliigas, tööpostil veel mitu Eesti ametnikku

22.07

Norra sõudmislegend suri südameseiskumise tõttu

22.07

Philipsen sai tänavusel Touril esimese võidu

22.07

Ärm alustas Poolas velotuuri võiduga

22.07

Miami Heat kustutas LeBroni tutvustava pressikonverentsi lingi

22.07

Pärast finaali argentiinlastega rüselenud Gavi: nad ei vääri karistust

22.07

Tartu Ülikool lõpetas Kriisaga lepingu

22.07

Manchester City ja Foden sõlmisid pikaajalise lepingu

22.07

Liikuva märgi MM algas segajooksu võistlusega, Lepp sai 12. koha

22.07

Kerr Kriisalt nõutakse Tartu maakohtu kaudu ligemale 200 000 eurot laenu ja viiviseid

22.07

Itaalia jalgpalliliit peab läbirääkimisi Pep Guardiolaga

22.07

Kardisportlane Oliver Kurg sai Euroopa meistrivõistlustel 13. koha

22.07

Soome laskesuusataja sattus haiglasse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo