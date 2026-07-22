Ultrarattur Taavi Piller lõpetas maailma pikima rattavõistluse esikümnes

Marsruut viis läbi Euroopa kõige nõudlikumate mägede. Raja kõrgeim punkt asus Pico del Veleta tipus 3398 meetri kõrgusel merepinnast, madalaim punkt aga koguni 211 meetrit allpool merepinda.

Kuu aega kestnud katsumuse jooksul tuli võistlejatel toime tulla väga erinevate tingimustega. Lõuna-Euroopasse jõudes muutus kuumus sedavõrd äärmuslikuks, et isegi jääkotid ei aidanud enam kehatemperatuuri kontrolli all hoida. Seetõttu pidi Piller peamiselt sõitma öösiti.

NorthCape–Tarifa võistlusel peavad ratturid kogu teekonna läbima kõrvalise abita. Kõige pikemal distantsil asus tänavu starti 54 ratturit. Piller läbis 7400 kilomeetrit ja 80 000 tõusumeetrit ajaga 30 päeva, 15 tundi ja kuus minutit.

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