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Liikuva märgi MM algas segajooksu võistlusega, Lepp sai 12. koha

Laskmine
Heili Lepp
Heili Lepp Autor/allikas: Risto Aarrekivi
Laskmine

Sel nädalal toimuvad Sakus ja Männikul laskespordi maailmameistrivõistlused liikuva märgi laskmises, esimesel võistluspäeval peeti 10 meetri liikuva märgi segajooksu võistlusi. Heili Lepp sai parima eestlasena 12. koha.

Segajooksus lastakse kaks 20-lasulist seeriat ning sportlane ei tea ette, millises järjekorras tulevad aeglased ja kiired jooksud.

Armeenia laskur Hayk Minasyan tõusis meeste arvestuses pärast teist seeriat liidriks ja võitis kuldmedali tulemusega 384 punkti (189 + 195, 14 sisekümmet). Esimese seeria järel jagas ta kolme teise sportlasega neljandat kohta tulemusega 189. Hõbemedali võitis ukrainlane Roman Berezitskyi tulemusega 382 (190 + 192), pronksmedal läks Poola sportlasele Lukasz Czaplale, kelle tulemuseks oli 381 (190 + 189). Eesti laskur Lauri Loot sai 332 silmaga 25. koha.

Meeste 10 meetri liikuva märgi segajooksu võistkondliku maailmameistritiitli võitis Ukraina. Võidukas koosseis: Roman Berezitskyi (382), Danylo Danilenko (373) ja Denys Babliuk (372). Ukraina kogusummaks oli 1127 punkti (30 sisekümmet). Hõbemedali sai Armeenia, kelle eest lasid Hayk Minasyan (384), Gor Khachatryan (372) ja Hovhannes Margaryan (367). Armeenia kogutulemus oli 1123. Pronksmedali võitis Rootsi tulemusega 1116. Võistkonda kuulusid Emil Martinsson (377), Oscar Eliasson (371) ja Jesper Nyberg (368).

Naiste võistluses võitis kuldmedali ja tõusis poodiumi kõrgeimale astmele Daniela Vogelbacher Saksamaalt, kes lasi väga stabiilselt ning saavutas tulemuse 374 (187 + 187). Hõbe- ja pronksmedal tuli otsustada ümberlaskmisega, sest Soome laskesportlane Ida Heikkilä ja Ukraina laskur Halina Avramenko lõpetasid põhitulemusega 371. Lõpuks võitis hõbemedali Ida Heikkilä (S-OFF 20) ning pronksmedali sai Halina Avramenko (S-OFF 17). Heili Lepp sai 359 silmaga 12. koha.

Meesjuunioride 10 m liikuva märgi segajooksu võitis Valat Mussayev Kasahstanist tulemusega 366 (185 + 181). Vaid ühe punktiga jäi maha Korea sportlane Jehyeon Bae, kes kogus 365 punkti (181 + 184). Pronksmedali võitis võimsa lõpuspurdiga soomlane Willian Wilkman, kes lasi teises 20-lasulises seerias päeva parima tulemuse – 187 punkti. Esimeses seerias oli ta saanud vaid 177 punkti. Wilkmani kogutulemuseks jäi 364, mis tõi talle pronksmedali. Eesti laskur Eke Loot sai 311 silmaga 17. koha.

Naisjuunioride 10 m liikuva märgi individuaalvõistluse võitis vaid ühepunktilise eduga Armeenia Aida Azatyan, edestades Ukraina sportlast Alina Tkalykit. Azatyani võidutulemuseks oli 379, Tkalyk sai hõbemedali tulemusega 378. Pronksmedali võitis Tkalõki võistkonnakaaslane Myroslava Shymko, kelle tulemuseks oli 368.

Võistlused toimuvad 10 meetri õhkrelvaaladel Saku Spordikeskuses ning 50 meetri tulirelvaaladel Männiku lasketiirus. Võistlustel osaleb 81 sportlast 16 riigist.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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