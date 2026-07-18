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Möödus pool sajandit Aavo Pikkuusi olümpiavõidust

Jalgrattasport
Foto: Lembit Peegel/ERR arhiiv
Jalgrattasport

18. juulil 1976 ehk täpselt 50 aastat tagasi võitis Aavo Pikkuus olümpiamängude jalgrattaspordi meeskonnasõidus NSV Liidu koondises kuldmedali.

NSV Liidu koondis, kuhu kuulusid veel Valeri Tšaplõgin, Anatoli Tšukanov ja Vladimir Kaminski, läbis Montrealis täpselt sada kilomeetrit ajaga 2:08.53.

Kõige lähemaks konkurendiks kujunes Poola nelik, kes kaotas NSV Liidu koondisele 20 sekundiga. Pronksile tulnud Taani jäi juba kolme minuti ja 27 sekundi kaugusele.

Kaheksa päeva hiljem osales Pikkuus ka individuaalses grupisõidus, aga seal kõrgesse mängu ei sekkunud.

Pikkuus kuulus NSV Liidu koondisesse aastatel 1972-1981. Meeskonnasõidus teeniti kuldmedal ka 1977. aasta maailmameistrivõistlustel, lisaks tuli 1975 ja 1978 hõbe. Eestlane osales ka mitmetel Rahutuuridel, mis oli Ida-Euroopa kõige tähtsam mitmepäevasõit. 1977. aastal õnnestus see ka individuaalselt ära võita, lisaks tuli neli eskohta meeskondlikult.

Vaata videost ka Lembitu Kuuse 2012. aasta Londoni olümpial tehtud muhedat intervjuud Aavo Pikkuusiga, kes viibis siis mängudel Eesti olümpiakomitee aukülalisena.

Toimetaja: Siim Boikov

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