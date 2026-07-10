Kristen Kasemets liitub Läti tippklubiga

Ventspilsi meeskond andis sotsiaalmeedias teada, et nendega liitub eestlane Kristen Kasemets. See teeb temast ühtlasi esimese Eesti korvpalluri Ventspilsi korvpalliklubis.

Eelmisel hooajal BC Kalev/Cramos mänginud 24-aastane ja 191 cm pikk tagamängija Kasemets siirdub Ventspilsi klubisse ning jätkab karjääri Eesti-Läti korvpalliliigas.

Keilast pärit korvpallur ootab uut väljakutset põnevusega.

"Ei jõua ära oodata, millal saan aidata meeskonnal eelseisval hooajal võimalikult palju eesmärke täita ja Ventspilsi fännide ees mängida," sõnas Kasemets.

BK Ventspilsi peatreener Ralfs Plienics kiitis eestlast ning märkis, et värbamise tegelik põhjus seisnes Kasemetsa võimetes ja potentsiaalis.

"Kristenist saab BK Ventspilsi ajaloo esimene Eesti sündinud korvpallur, kuid see on sündmuse juures vaid kõrvaline detail. Lepingu sõlmimise tegelik põhjus on tema oskused ja meie hinnangul ka suur potentsiaal, mida soovime üheskoos aidata tal realiseerida. Ühtlasi loodame võita oma klubile uusi fänne Eestist,"

Eelmisel hooajal mängis Kasemets BC Kalev/Cramos ning viskas hooaja lõikes keskmiselt 3,6 punkti.