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Äärmuslik kuumus tõi Tour de France'il kaasa reeglimuudatuse

Jalgrattasport
Tadej Pogacar kasutamas veepudelit.
Tadej Pogacar kasutamas veepudelit. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgrattasport

Rahvusvaheline Jalgrattaliit (UCI) leevendab äärmusliku kuumuse tõttu Tour de France'il kehtivaid toitumisreegleid, et tagada sõitjatele parem vedeliku kättesaadavus.

UCI teatas teisipäeva hommikul, et erandkorras lubatakse joogipudelite jagamiseks mõeldud tsoonides kasutada ka joogikotte, millega saab ratturile korraga üle anda mitu pudelit. Muudatus kehtib ka siis, kui varustustsoon asub ametlikul tõusul, kus selline üleandmine oli seni keelatud.

 Muudatuse eesmärk on võimaldada meeskondadel anda ratturitele korraga üle mitu joogipudelit, et aidata neil prognoositavates kuumades ilmastikuoludes paremini vedelikutasakaalu säilitada.

UCI sõnul rakendatakse meedet esialgu katseliselt. Selle toimimist hinnatakse jooksvalt, võttes arvesse ilmastikutingimusi, muudatuse tõhusust ning mõju võistluse korraldusele.

Otsus sündis ajal, mil tänavust Tour de France'i saadavad mitmel etapil kõrged temperatuurid, mis suurendavad ratturite ülekuumenemise ja vedelikupuuduse riski.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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