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Flora ründaja siirdus Hispaania kõrgliigaklubisse

Jalgpall
Andero Kaares.
Andero Kaares. Autor/allikas: Liis Marii Kägu/FC Flora
Jalgpall

Tallinna FC Flora esindusmeeskonna ründaja Andero Kaares siirdus Hispaania kõrgliigaklubisse Villareal CF.

"Mul on väga hea meel liituda sellise tiimiga nagu Villarreal! Olen väga põnevil! Tuleb anda endast 110%, kui tahan, et asjad hästi läheks," rõõmustas Kaares. "Ees on väga palju väljakutseid, millele tuleb sirge seljaga vastu minna. Tuleb mõelda positiivseid mõtteid ja küll siis kõik õnnestub!"

Flora spordidirektor Taavi Trasberg sõnas, et Kaarese siirdumine Villareali on klubi jaoks suur kordaminek. "Andero on suurepärane näide mängijast, kes jõudis läbi Flora noortesüsteemi ja esindusmeeskonna Hispaania tippklubisse. Soovin talle Flora pere nimel tuult tiibadesse ja kõrget lendu."

Kaares tegi Flora särgis Premium Liiga debüüdi 2024. aasta septembris vaid 15 aasta 77 päeva vanuselt. Ka esimese värava lõi ta Premium Liigas 15-aastaselt. Mullu käis Kaares meistritiitli võitnud Flora eest liigas väljakul 28 korda ning peatreener Konstantin Vassiljev on teda usaldanud ka tänavu. Kokku on Kaares teinud Premium Liigas kaasa 46 kohtumises ning löönud kaks väravat. Ühtlasi krooniti ta kevadel Flora koosseisus U-19 Eliitliiga Meistriliiga võitjaks.

Tänavu Tallinnas ja Rakveres peetud U-17 EM-i finaalturniiril oli Kaares Eesti koondise kapten ning kuulus kõigis kolmes alagrupimängus põhikoosseisu. Ta on esindanud ka Eesti U-19 (4/1), U-17 (20/2) ja U-16 (4/0) noortekoondiseid.

1923. aastal asutatud Villarreal lõpetas sel kevadel Hispaania kõrgliigas pronksmedaliga ning osaleb uuel hooajal Meistrite Liigas. 2021. aasta kevadel võitis klubi Euroopa Liiga.

Toimetaja: Henrik Laever

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