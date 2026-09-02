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Flora juhendaja Mööl: saime kolm punkti ja natuke värsket õhku peale

Premium liiga
Foto: ERR
Premium liiga

Koduses jalgpalli Premium liigas neli mängu järjest võitnud Tartu JK Tammeka seeria sai kolmapäeval läbi, kui võõrsil tuli tunnistada Tallinna FC Flora paremust.

FC Flora läks A. Le Coq Arenal toimunud kohtumist juhtima 11. minutil Marten Kukkoneni väravast ning kahekordistas Sergei Zenjovi kauni tšipiga 22. minutil. Tammeka jõudis avapoolaja lõpus taas tabamuse kaugusele, aga teisel poolajal läks Flora Zenjovi teisest tabamusest taas kahega juhtima ning vormistas lõpuks 3:2 võidu.

Kolmapäeval oli kaalul palju: Tammeka läks mängule neljamängulise võiduseeriaga, Flora omakorda kahemängulise kaotusteseeriaga. Tartu meeskond oli oma seeriaga jõudnud tabelis esinelikust nelja punkti kaugusele, kuid Flora liikus nüüd võiduga teisele kohale.

Flora treener Karl Mööl ütles ERR-ile, et liiga palju kergemaks seis ei läinud. "Täpselt kaheks päevaks, siis tuleb Kaljuga mäng. Sama tunne nagu Vapruse järel, saime kolm punkti ja värsket õhku peale. Graafik on tihe, jätkame samas tempos," sõnas Konstantin Vassiljevi lahkumise järel treeneriks saanud Mööl. "Mida mäng edasi, näen enam selliseid elemente, kus suudame hästi kombineerida. See on lõputu protsess, käib üles-alla, aga peaks kasvutrendis olema."

Tammeka peatreener Karel Voolaid ütles, et meeskond eksis võtmemomentides. "Esimene mäng see aasta siin A. Le Coq Arenal, pole varem saanud. Võib-olla mõnel mängijal ei olnud see väljaku- ja staadionitunnetus ei olnud nii paigas," ütles ta. "Müts maha Sergei [Zenjovi] ees, vedas noored ilusti võidule. Tema vastu oli väga-väga raske, aga sellistes mängudes ongi selliseid individuaalseid õnnestumisi vaja. Floral oli neid täna rohkem, võitsid teenitult."

Premium liiga jätkub nädalavahetusel, pühapäeval näeb kanalil ETV2 ja ERR-i spordiportaalis Paide Linnameeskonna ja FC Flora kohtumist.

Tabeliseis:
1. Levadia 59 p
2. Flora 45
3. Kalju 44
4. Paide 42
5. Tammeka 38
6. Harju Laagri 31
7. Pärnu Vaprus 28
8. Nõmme United 25
9. Kuressaare 25
10. Narva Trans 17

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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