X!

Flora noppis Saaremaal rutiinse võidu

Premium liiga
{{1782977700000 | amCalendar}}
Jalgpalli Premium liiga: Tallinna FC Flora - FC Kuressaare
Jalgpalli Premium liiga: Tallinna FC Flora - FC Kuressaare Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Premium liiga

Tallinna FC Flora alistas jalgpalli Premium liiga 18. voorus võõrsil FC Kuressaare 3:0 ja kirjutas tabelisse kolmanda võidu viimasest neljast mängust.

Tony Varjundi 15. minuti tabamus jäi VAR-i otsuse järel lugemata, aga Mihhail Kolobov viis külalised 29. minutil juhtima. Teisel poolajal jõudis Varjund ka määrustepäraselt väravani (54. minutil) ja i-le pani punkti Taaniel Usta (60.).

Floral on nüüd koos 36 punkti ehk liider Tallinna FCI Levadiast jäädakse seitsme punkti kaugusele. Kuressaare on 17 punktiga eelviimane, aga seitsmendal kohal asuv Nõmme United jääb vaid paari silmaga ette.

Enne mängu

Kuressaare väravavahtide treener Magnus Karofeld ootab koduväljakul tasavägist lahingut.

"Tuleb kõva lahing, kus iga detail mängib rolli! Ootame omasid väljakule kaasa elama!" sõnas Karofeld.

Kodumeeskonna mängija Markus Johannes Leivategija rõhutas, et Flora vastu tuleb eelkõige kaitses kannatlik olla.

"Flora vastu midagi lihtsat ei tule. Peame kindlasti kaitses kannatama ning kasutama oma võimalused, mis tekivad," ütles Leivategija.

Flora väravavahtide treener Aiko Orgla viitas omakorda eelmise vooru õnnestunud esitusele ning hoiatas, et Saaremaal ei tohi vastast alahinnata.

"Lõpuks suutsime Levadia vastu läbi seina pugeda ja neidki lihtsurelikena tundma panna. Nüüd on aga väga oluline, et me pea ees Saaremaal vastu Posti ei jookseks," sõnas Orgla.

Enne kohtumist on Flora Premium liiga tabelis 33 punktiga teine, Kuressaare 17 punktiga üheksas. Flora võib võidu korral vähendada vahet liider FCI Levadiaga, Kuressaare soovib aga suurendada edumaad tabeli viimase meeskonna Narva Transi ees.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

premium liiga uudised

21:37

VIDEO | Flora lõi saarel kolm väravat

21:06

Flora noppis Saaremaal rutiinse võidu Uuendatud

28.06

Hilised väravad tõid Florale võidu põlise rivaali Levadia üle

28.06

Narva Trans palkas uueks peatreeneriks hispaanlase

28.06

VIDEO | Flora pööras Levadia vastu kaotusseisu kümne minutiga võiduks

26.06

Vaprusele piisas kodupubliku ees ühest väravast

23.06

Tammeka leegionärist poolkaitsja jätkab karjääri Kasahstanis

21.06

Karikafinaalis Paidet loputanud Flora sai kuu aega hiljem lüüa

20.06

Zahovaiko: tipust on võimalik alla kukkuda väga kiiresti, kui muutume lohakaks

20.06

Levadia ja Kalju pakkusid vägeva lõpplahenduse

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

22:37

VAATA OTSE | Hispaania läks Austria vastu juhtima Uuendatud

22:18

Rannula: peame olema kaitses stabiilsemad Uuendatud

22:17

ETV spordisaade, 2. juuli

21:38

Ilver: Eesti-Läti liigast samm Poola liigasse on väga hea Uuendatud

21:37

VIDEO | Flora lõi saarel kolm väravat

21:06

Flora noppis Saaremaal rutiinse võidu Uuendatud

20:38

Zverev jõudis Wimbledonis kolmandasse ringi

20:14

Ingrid Neel alustas Wimbledonis võiduga

19:43

Tass: tuleb korralik madin korvi all ühe pikaga

17:30

Eesti U-17 jalgpallurid kaotasid Balti turniiril eduseisust Leedule

17:18

Swiatek tagas Wimbledonis koha 32 hulgas

16:37

Glinka pidas USA-s kaks pikka matši

16:06

Suri teenekas jalgpallitegelane Toomas Kaldma

15:45

Eesti kujundujuja saavutas juunioride EM-il ajaloolise kaheksanda koha

15:07

Fedorova alustas MM-i finaalikohaga, Orlov jätkab poolfinaalis

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo