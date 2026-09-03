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Erik Sorga liitus taas Floraga

Premium liiga
Erik Sorga.
Erik Sorga. Autor/allikas: FC Flora
Premium liiga

Tallinna FC Flora teatas neljapäeval, et klubiga liitus ründaja Erik Sorga.

Eesti meeste koondist 31 korda esindanud Sorga mängis Floras esimest korda aastatel 2016-2019. Ta aitas klubi kahel korral Eesti meistriks ja oli 2019. aastal Premium Liiga parim väravalööja 31 tabamusega.

2020. aasta alguses liitus Sorga MLS-i klubiga D.C. United. Seejärel mängis ta veel Hollandi (VVV-Venlo), Rootsi (IFK Göteborg), Bulgaaria (Lokomotov Plovdiv), Aserbaidžaani (Sumgayit PFC), Vietnami (Ho Chi Minh City FC) ja Fääri saarte (HB) klubides kuni pöördus äsja tagasi Eestisse.

"Erik on liikuv ja mitmekülgne ründav mängija, kellel on väga hea realiseerimisoskus ning kes oma osavusega tekitab ka võistkonnakaaslastele võimalusi. Oleme veendunud, et ta sobib enda omadustelt meie ründemängu väga hästi ning praegusel tihedal mängude perioodil annab rünnakul juurde sügavust," iseloomustas Flora spordidirektor Taavi Trasberg klubiga taasliitunud edurivimeest.

"Mul oli karjääris raske periood. Otsisin pikka aega klubi välismaal, kuid ükski variant ei sobinud – need olid kas Aasia klubid või Euroopa madalamate liigade meeskonnad. Võtsin ühendust Floraga, kellega meil on head suhted. Flora aitas mul astuda oma esimese suure sammu välismaale. Nüüd olen siin ja valmis aitama meeskonda kõikides mängudes," ütles Sorga.

"Praegu tahan keskenduda täielikult jalgpallile, aidata meeskonda, lüüa väravaid, võita mänge ja pälvida taas kutse Eesti koondisesse," jätkas koondisesärgis neli väravat löönud ründaja.

"Flora meeskond on väga noor ja mitmetel mängijatel pole veel palju kogemusi. Mina tulin siia juba kogenud vanema mängijana ja olen valmis noori nende arenguteel toetama. Emotsioonid on ainult positiivsed - tunnen paljusid mehi, seega kohanemine läheb kiiresti, kuid samuti on meeskonnas palju noori mängijaid, kellega ma mängin koos esimest korda. Iga treeningu ja mänguga õpin meeskonda üha paremini tundma," lisas Sorga.

Toimetaja: Henrik Laever

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