Flora lõpetas Konstantin Vassiljeviga koostöö

"FC Flora on klubi, mille üks eesmärke on tuua Eesti tippjalgpalli uusi treenereid ja mängijaid. Möödunud poolteist aastat oli üks sellistest teekondadest, mida jäävad verstapostidena tähistama mullu võidetud Eesti meistritiitel ja tänavune Evald Tipneri karikas. Täname Kostjat tema panuse eest ning soovime talle kõike paremat edaspidiseks," sõnas klubi spordidirektor Taavi Trasberg.

Konstantin Vassiljev liitus FC Flora esindusmeeskonnaga 2019. aasta hooajal ning kuulus klubisse mängija ja peatreenerina kokku ligi kaheksa hooaega. Mängijana võitis ta Floraga neli Eesti meistritiitlit, ühe Evald Tipneri karika ja kolm Eesti Superkarikat. Peatreenerina lisandus tema saavutuste hulka üks Eesti meistritiitel ja üks Evald Tipneri karikas.

Vassiljev viis FC Flora kaptenina ajaloolise saavutuseni, kui meeskond jõudis 2021/2022. hooajal UEFA Konverentsiliiga põhiturniirile.

"Tänan klubi kõigi nende aastate eest ja eraldi veidi rohkem kui pooleteise aasta eest, mil mulle anti võimalus teha esimesed sammud treenerikarjääris. Kogesime nii õnnestumisi kui ka ebaõnnestumisi, kuid läheme lahku heades suhetes, mis on kõige tähtsam. Tänan kõiki inimesi – personali ja mängijaid –, kellega igapäevaselt koos töötasin, ning fänne, kes meid toetasid. "

"Soovin klubile, meeskonnale, mängijatele ja uuele treenerite tiimile edu ning loodan, et klubi on alati seal, kus ta soovib ja väärib olemist. Ka sellel hooajal, sest tiitli eest tuleb võidelda alati lõpuni," ütles Konstantin Vassiljev.

Flora peatreeneri kohusetäitjana astus ametisse senine esindusmeeskonna abitreener Karl Mööl.

33-aastane Mööl liitus Flora treenerite perega 2024. aasta augustis pärast profikarjääri lõpetamist. Esialgu töötas ta U-21 ja U-17 meeskondade abitreenerina.

Alates 2025. aasta hooajast sai Möölist Konstantin Vassiljevi juhendatava esindusmeeskonna abitreener.