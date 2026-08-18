Ametlik: Sappinen liitus Küprose klubiga

"FC Flora jaoks on mängija siirdumine välisklubisse alati eriline sündmus. Rauno vastu hakati huvi tundma umbes kuu aega tagasi ja arvestades tema pikaajalist tähendust ja rolli klubi edulugudes oli meie otsus, et tahame toetada tema soovi mängida veel kord välismaal," kommenteeris Flora spordidirektor Taavi Trasberg.

"Pärast rasket põlvevigastust sain võimaluse ennast uuesti üles töötada ning samuti professionaalset ravi ja tuge edukaks vigastusest välja tulemiseks. Muidugi soovin ma tänada viimaste aastate eest kõiki treenereid, mängijaid, fänne ja klubiga seotud inimesi," ütles Sappinen.

"Minu sooviks oli ära mängida FC Flora mängud Euroopa sarjades ning vaadata siis olukord uuesti üle. Võimalus astuda oma karjääris järgmine samm oli endiselt laual ning olen väga tänulik FC Florale, et jõudsime omavahel kokkuleppele," lisas kogenud ründaja.

30-aastane Sappinen on sel hooajal Flora särgis A. Le Coq Premium liigas löönud 20 mänguga üheksa väravat ja andnud viis väravasöötu. Eesti koondises on tal kirjas 65 mängu ja 17 väravat.

Flora ridadest lahkus teisipäeval ka keskkaitsja Andreas Vaher, kes siirdus Premium Liiga rivaali Harju JK Laagi ridadesse.