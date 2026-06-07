Eesti U-19 jalgpallikoondis pööras Leedu vastu kaotusseisu võiduks

Mäng algas Eesti jaoks külma dušiga: 14. minutil viis Norras sirgunud ning alates eelmise aasta suvest Itaalias Bologna klubi noortesüsteemis mängiv Joris Petravičius Leedu juhtima. Eesti ei lubanud vastastel aga kaua eduseisu nautida: juba 22. minutil saabus viigivärav, mille autoriks meeskonna kapten Remo Valdmets, vahendab jalgpall.ee.

1:1 viigiseis püsis peaaegu poolaja lõpuni, kuid 44. minutil lõi Eesti leedulastele riietusruumi siiski ka teise värava kaasa. Juhtvärava autoriks ründemängija Kaspar Anton, kes pidas üldse elu esimest ametlikku mängu Eesti noortekoondise särgis. Lõppseisu 3:1 vormistas Eesti kiirelt teise poolaja alguses, kui sihile jõudis Artjom Truuväärt.

Eesti haaras võiduga U-19 vanuseklassi Balti turniiril esikoha: Leedu jaoks oli tegemist juba teise kohtumisega, esimesest mängust oli all 1:0 võit Läti üle. Eestit ootab kohtumine Lätiga ees esmaspäeval Riias J. Skredeļa staadionil.