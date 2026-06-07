X!

Eesti U-19 jalgpallikoondis pööras Leedu vastu kaotusseisu võiduks

Jalgpall
Eesti noormeeste U-19 jalgpallikoondis
Eesti noormeeste U-19 jalgpallikoondis Autor/allikas: Eesti Jalgpalli Liit
Jalgpall

Eesti noormeeste U-19 jalgpallikoondis alustas vanuseklassi Balti turniiri 3:1 võiduga Leedu üle.

Mäng algas Eesti jaoks külma dušiga: 14. minutil viis Norras sirgunud ning alates eelmise aasta suvest Itaalias Bologna klubi noortesüsteemis mängiv Joris Petravičius Leedu juhtima. Eesti ei lubanud vastastel aga kaua eduseisu nautida: juba 22. minutil saabus viigivärav, mille autoriks meeskonna kapten Remo Valdmets, vahendab jalgpall.ee.

1:1 viigiseis püsis peaaegu poolaja lõpuni, kuid 44. minutil lõi Eesti leedulastele riietusruumi siiski ka teise värava kaasa. Juhtvärava autoriks ründemängija Kaspar Anton, kes pidas üldse elu esimest ametlikku mängu Eesti noortekoondise särgis. Lõppseisu 3:1 vormistas Eesti kiirelt teise poolaja alguses, kui sihile jõudis Artjom Truuväärt.

Eesti haaras võiduga U-19 vanuseklassi Balti turniiril esikoha: Leedu jaoks oli tegemist juba teise kohtumisega, esimesest mängust oli all 1:0 võit Läti üle. Eestit ootab kohtumine Lätiga ees esmaspäeval Riias J. Skredeļa staadionil.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

10:22

Sõpruskohtumine Portugali ja Tšiili vahel kujunes kähmluseks

08:42

Eesti U-19 jalgpallikoondis pööras Leedu vastu kaotusseisu võiduks

06.06

Eesti jalgpallikoondis jõudis noormängijate toel Balti turniiri finaali Uuendatud

06.06

VIDEO | 18-aastased Varjund ja Kristal vormistasid Eesti võidu

06.06

FIFA pakkus kompromissi: ohutumad veepudelid on siiski lubatud

06.06

Maailmameister Hispaania tegi Euroopa meistri Inglismaa selja prügiseks

06.06

Saksamaa jalgpallikoondis sai valusa tagasilöögi

06.06

U-21 jalgpallikoondis alustas Balti turniiri viigiga Läti vastu

05.06

Viis eestlannat sai Liechtensteini vastu tabamuse kirja

05.06

Henn: oleme valmis, aga Fääri saartega kerget mängu ei oota

sport.err.ee uudised

12:37

Lühiraja Eesti meistriks tuli Eller, meeste võistlus tühistati

12:03

Soomlase alistanud Ojakäär jõudis Californias finaali

11:29

Mätik läheb Prantsusmaal velotuuri võitma: olen ainus, kes lähedal on

10:54

Kuivonen ja Jürgenson langesid play-off'i avaringis välja

10:22

Sõpruskohtumine Portugali ja Tšiili vahel kujunes kähmluseks

09:51

Narva viie kilomeetri distantsil võidutsesid Annus ja Artamonova

09:19

Teisel lisaajal võitnud Vegas läks Stanley karikafinaali juhtima

08:42

Eesti U-19 jalgpallikoondis pööras Leedu vastu kaotusseisu võiduks

08:05

Barcelona lõpetas Raieste ja Murcia hooaja, Real langes konkurentsist

06.06

Aktas võitis judos koduse MK-etapi

06.06

Kullamäe kerkis pronksiseeria avamängus resultatiivseimaks

06.06

Eelviimasel ringil liidriks tõusnud Bennet Korjus võitis Käinas

06.06

Narvas jäi poolmaraton pommikahtluse tõttu ära Uuendatud

06.06

Tour of Estonia üldvõit läks poolakale, teiseks tuli Romet Pajur Uuendatud

06.06

ETV spordisaade, 6. juuni

06.06

Meeste võrkpallikoondis jätkab Euroopa liigas puhaste paberitega Uuendatud

06.06

Eesti jalgpallikoondis jõudis noormängijate toel Balti turniiri finaali Uuendatud

06.06

Rikberg: hoolimata kuhjunud ebakindlusest suutsime mängu võita

06.06

VIDEO | 18-aastased Varjund ja Kristal vormistasid Eesti võidu

06.06

Üldliider Antonelli hõivas Monacos parima stardikoha

loetumad

06.06

Eesti jalgpallikoondis jõudis noormängijate toel Balti turniiri finaali Uuendatud

06.06

19-aastane Mirra Andrejeva võitis karjääri esimese slämmiturniiri

06.06

Meeste võrkpallikoondis jätkab Euroopa liigas puhaste paberitega Uuendatud

06.06

VIDEO | 18-aastased Varjund ja Kristal vormistasid Eesti võidu

06.06

Knicks asus NBA finaali kahe võiduga juhtima

06.06

Saksamaa jalgpallikoondis sai valusa tagasilöögi

06.06

Püssi ja suusad jalgratta vastu vahetanud Jacquelin murdis rangluu

06.06

Tour of Estonia üldvõit läks poolakale, teiseks tuli Romet Pajur Uuendatud

05.06

Tõnis Sildaru kaebab Harju maakohtu otsuse edasi

05.06

Treenerid vahetasid laskesuusakarussellil kohti, Einastest sai peatreener

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo