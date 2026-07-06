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Eesti neidude U-17 koondis võitis Balti turniiri

Jalgpalli Eesti koondis
Pildil Eesti neidude U17 koondise algkoosseis kohtumises Lätiga.
Pildil Eesti neidude U17 koondise algkoosseis kohtumises Lätiga. Autor/allikas: Eesti Jalgpalli Liit
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti neidude U-17 jalgpallikoondis lõpetas Lätis peetud U-17 Balti turniiri võidukalt, alistades viimases kohtumises võõrustajamaa 4:2 ning kindlustades sellega turniiri esikoha.

Eesti haaras juhtohjad juba kaheksandal minutil, kui Elizabeth Eberg lõikas vahelt vastaste söödu, mängis üle mitu kaitsjat ning saatis palli võrku. Esimese poolaja keskel kasvatas eduseisu Gretlin Pihlak, kelle täpne löök leidis tee väravasse posti ja väravavahi vahelt.

Vahetult enne poolajavilet suutis Läti aga seisu viigistada. Esmalt kasutati 39. minutil ära karistuslöögile järgnenud segadus Eesti värava ees ning minut hiljem maandus kauglöök üle Eesti väravavahi võrku.

Eesti taastas eduseisu siiski veel enne vaheajale minekut, kui Teresa Tohver realiseeris karistuslöögi. Lõppseisu vormistas teisel poolajal Pihlak, kes oli 55. minutil täpne penaltipunktilt.

Turniiri kokkuvõttes kogus Eesti kuus punkti. Avakohtumises alistati Fääri saared 1:0, kuid Leedule kaotati 1:2. Viimases voorus mängisid Fääri saared ja Leedu 0:0 viiki, mis tähendas, et mõlemad lõpetasid Eesti selja taga ning Balti turniiri võit kuulus Eesti neidude U-17 koondisele.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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