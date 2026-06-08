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Eesti U-21 jalgpallinoored said Balti turniirilt kaks viiki

Jalgpall
Eesti noormeeste U-21 jalgpallikoondis Balti turniiril
Eesti noormeeste U-21 jalgpallikoondis Balti turniiril Autor/allikas: Eesti Jalgpalli Liit
Jalgpall

Eesti noormeeste U-21 jalgpallikoondis lõpetas Balti turniiri 2:2 viigiga Leedu vastu.

Mängu avavärav sündis 12. minuti lõpus, kui Karel Eerme leidis karistusala joone juurest lühikese sööduga Karel Mustmaa ning tema täpne vasaku jala löök leidis tee värava vasakusse alumisse nurka ning Eesti asus 1:0 juhtima, vahendab jalgpall.ee.

Juhtima asumisest hoolimata ei võtnud Sinisärgid jalga gaasipedaalilt ära. Vaid kaks minutit hiljem, 15. minuti alguses sahises võrk taas ning jälle läbi Mustmaa jala. Eesti ründemängija pani vastaste kaitsja edukalt surve alla ning kasvatas üks-ühele olukorras külmaverelise lahendusega Eesti eduseisu kaheväravaliseks.

Seejärel oli skoorimise kord aga Leedu käes: 33. minutil löödigi värav tagasi, kui keskväljamees Sidas Praleika pääses karistusala joonelt tuld andma ning pall jõudis Eesti kaitsja rikošetist väravasse. Teine poolaeg kulges pikalt Eesti 2:1 eduseisul, kuid 83. minutil jõudsid vastased ikkagi viigini: ääreründaja Jonas Usavičius andis karistusalast vasakuga tuld ning pall lõpetas Eesti värava ristnurgas.

88. minutil leidis aga aset kohtumise kurioosseim hetk, kui Leedu pani palli ka kolmandat korda Eesti väravasse. Vastased jõudsid juba tähistada ning Eesti valmistus palli uuesti keskringist mängu panema, kuid lätlasest peakohtunik Deniss Kozlovs fikseeris abikohtunikuga konsulteerimise järel pärast pikka mõtlemisaega olukorrast ikkagi suluseisu ning mäng lõppes 2:2 viigiga.

Eesti lõpetas Balti turniiri kahe viigiga: avamäng Läti vastu lõppes seisuga 1:1. Turniiri viimane mäng ootab ees teisipäeval, kui vastamisi lähevad Läti ja Leedu. Selle kohtumise võitjast saab ühtlasi kogu turniiri tšempion. Kui mäng lõppeb viigiliselt, võidab Balti turniiri see võistkond, kes lõi kahe mänguga enim väravaid.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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