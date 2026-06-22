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Lõuna-Euroopa kuumalaine muutis Meieri jaoks koduse võistluse raskeks

Jalgrattasport
Maaris Meier.
Maaris Meier. Autor/allikas: Marco Barbosa/RaceNature Serra de Estrela
Jalgrattasport

Portugalis Anadias peetud rahvusvahelisel olümpiakrossi võistlusel (UCI C1) pälvis Eesti jalgrattur Maaris Meier neljanda koha.

Kolmikvõidu teenisid Portugali ratturid Catarina Espada (1:30.17), Laura Simao (1:32.55) ja Margarida Vasconcelos (1:35.47). Portugalis resideeruv ja seega kodustel radadel võistelnud Meier finišeeris ajaga 1:44.17, vahendab EJL.ee.

"Kahjuks ei olnud veel päris valmis olümpiakrossi intensiivsuseks ja selle nädala kuumus võttis viimasegi jõu kehast ära," ütles Meier võistluse järel. "See muutis koduvõistluse raskeks katsumuseks. Tundsin end küll jõuetuna, ent pidasin võitluse endaga lõpuni ja sain tulemuse siiski kirja."

Meeste klassis jättis esikoha Portugali Roberto Ferreira.

Toimetaja: Siim Boikov

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