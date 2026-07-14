Meier jäi maastikumaratoni EM-il tulemuseta

Eliitmeeste sõidus võitis Valero Serrano ajaga 3:33.6. Talle järgnes itaallane Giole de Cosmo (+1.28). Pronksmedali teenis poolakas Krysztof Lukasik (+2.40), vahendab ejl.ee

Naiste võistluses jõudis esimesena finišisse Anna Weinbeer ajaga 4:32.17. Teisele kohale tuli hispaanlanna Natalia Fischer Egusquiza (+4.27) ja kolmandale poolatar Paula Gorycka-Kurmann (+5.40).

Tulemuseta jäänud eestlase Maaris Meieri sõnul oli rada karmide tingimustega.

"Meil oli kokku 74 kilomeetrit üle 3000 tõusumeetriga. Minu võistlus sai läbi umbes 50. kilomeetril, kui oli juba üle 2000 tõusumeetri kogunenud," ütles Meier, kellel sai Baskimaal võistlemine plaani võetud juba talvel.

"Kuum ilm, pudelikaotus ja hilisemad krambid nii tõusudel kui ka laskumistel tegid sõidu lõpuks minu jaoks liiga ohtlikuks. Kuigi mul oli väga suur tahtmine lõpetada, siis seekord ma ei suutnud ja peamine, et jäin ise terveks," lisas Meier.

Maastikumaratoni EM-il oli 45-49-aastaste meeste klassis võistlemas Toomas Lepik, kes teenis kaheksanda koha. Kolmikvõidu saavutasid hispaanlased Inaki Villalain Bilbao, Jorge Estevez Gonzalez ja Francisco Javier Macias Bonano.