X!

Prantsuse politsei soovib kuumalaine tõttu Pariisi Teemantliiga tühistamist

Kergejõustik
Renaud Lavillenie
Renaud Lavillenie Autor/allikas: SCANPIX/AP
Kergejõustik

Prantsusmaa politsei on palunud pühapäevaks kavandatud Pariisi Teemantliiga kergejõustikuetapi korraldajatel võistlus kuumalaine tõttu tühistada.

Politsei pöördus korraldajate poole pärast seda, kui Pariisi on viimastel päevadel tabanud erakordselt palav ilm. Lisaks Teemantliiga etapile on palunud palunud tühistada ka Solidaysi muusikafestivali ning Pariisi uhkusmarsi, sest kardetakse, et suured rahvamassid koormavad kuumalaine ajal niigi ülekoormatud pääste- ja tervishoiuteenuseid.

Korraldajad teatasid veel neljapäeval, et plaanivad võistluse siiski läbi viia, kuid kohandatud kujul.

"Sportlaste, treenerite, vabatahtlike, ametnike ja pealtvaatajate turvalisus on endiselt meie absoluutne prioriteet. Seetõttu saavad Pariisi üritusel osaleda ainult tippsportlased," teatas korraldaja.

Pariisi etapile on registreerunud mitmed maailma tipud, nende seas Noah Lyles, Femke Bol, Armand Duplantis ja kodupubliku ees võistelda plaaniv Renaud Lavillenie.

Reedel ületas Pariisis ööpäeva keskmine temperatuur juba teist päeva järjest 30 kraadi. Hetkel ei ole korraldajad teatanud, kas politsei soovitusel võistlus ka tegelikult tühistatakse.

Pariisi Teemantliiga etapp peaks toimuma pühapäeval, 28. juunil Stade Charlety staadionil.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Kergejõustiku uudised

14:29

Prantsuse politsei soovib kuumalaine tõttu Pariisi Teemantliiga tühistamist

12:53

1500 meetri täht Muir seab sihi 5000 meetrile

09:57

Ehammer keskendub EM-il kümnevõistluse asemel kaugushüppele

08:44

Eestlanna valiti rahvusvahelise maratoniorganisatsiooni peasekretäriks

25.06

Endine poolmaratoni maailmarekordimees sai pika võistluskeelu

24.06

Mahutšihh pikendas Horvaatias võiduseeriat

23.06

Morten Siht võitis Karksi-Nuias neljandat korda järjest

23.06

Keenia jooksja saab 14 aastat hiljem medali, millega peaks kaasnema ametikõrgendus

23.06

Erki Noole õpilase Vannineni hooaeg sai enneaegse lõpu

23.06

Olümpiavõitja andis kolmandat korda positiivse dopinguproovi

23.06

Hengelos sündis mitu isiklikku rekordit enne EM-i

23.06

Vigastuskartus jättis Hodgkinsoni kodused meistrivõistlused pooleli

23.06

Kulešov ja Kuusk võitsid Pärnumaa Võidupüha maratoni

22.06

Leonid Latsepov loobub Birminghami EM-ist

22.06

Erm loobus Ratingeni võistlusest

21.06

Kivikas ei jäänud Soomes rahvusrekordist kaugele

21.06

Rio olümpiavõitja naasis viieaastase keelu alt soliidse ajaga

20.06

Slovakitar uuendas Dohas rahvusrekordit, olümpiavõitja näitas taset

18.06

VAATA | TV 10 sarja finaaletapil püstitati mitu rekordit

18.06

Mülla tegi Prantsusmaal hea võistluse

sport.err.ee uudised

15:39

WNBA karistas Caitlin Clarki kõri piirkonda löönud mängijat mängukeeluga

15:00

Eesti iluvõimlemisrühm saavutas Pekingi MK-etapil kaks viiendat kohta

14:29

Prantsuse politsei soovib kuumalaine tõttu Pariisi Teemantliiga tühistamist

13:55

Shein võib jätkata karjääri Portsmouthis

13:24

Tänavusel MM-il sündis uus väravarekord

12:53

1500 meetri täht Muir seab sihi 5000 meetrile

12:20

U-20 peatreener Lees: klubid jätame seljataha ja mängime Eesti eest!

11:42

Mullune Tour de France'i neljas ei osale tänavusel velotuuril

11:11

Ecuadori president kuulutas MM-i edu tähistamiseks välja riigipüha

10:32

Hamilton ei ole MM-tiitli lootust maha matnud

09:57

Ehammer keskendub EM-il kümnevõistluse asemel kaugushüppele

09:31

Lukas ja Lepp piirdusid MK-etapil kvalifikatsiooniga

09:06

TÄNA OTSE | Haalandi ja Mbappe vastasseis selgitab I-grupi võitja

08:44

Eestlanna valiti rahvusvahelise maratoniorganisatsiooni peasekretäriks

08:15

Kaks Eesti noorpurjetajat jõudsid Optimisti MM-il kuldfliiti

07:07

Austraalia saavutas D-alagrupis USA järel teise koha

06:00

Jaapani ja Rootsi viik viis mõlemad edasi

01:02

Elevandiluurannik ja Ecuador pääsesid 32 parema hulka Uuendatud

25.06

ERR MM-il: väikeriik Curacao rõõmustab nii omasid kui teisi

25.06

Mölder ja Tamm jõudsid Poolas poolfinaali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo