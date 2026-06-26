Prantsuse politsei soovib kuumalaine tõttu Pariisi Teemantliiga tühistamist

Politsei pöördus korraldajate poole pärast seda, kui Pariisi on viimastel päevadel tabanud erakordselt palav ilm. Lisaks Teemantliiga etapile on palunud palunud tühistada ka Solidaysi muusikafestivali ning Pariisi uhkusmarsi, sest kardetakse, et suured rahvamassid koormavad kuumalaine ajal niigi ülekoormatud pääste- ja tervishoiuteenuseid.

Korraldajad teatasid veel neljapäeval, et plaanivad võistluse siiski läbi viia, kuid kohandatud kujul.

"Sportlaste, treenerite, vabatahtlike, ametnike ja pealtvaatajate turvalisus on endiselt meie absoluutne prioriteet. Seetõttu saavad Pariisi üritusel osaleda ainult tippsportlased," teatas korraldaja.

Pariisi etapile on registreerunud mitmed maailma tipud, nende seas Noah Lyles, Femke Bol, Armand Duplantis ja kodupubliku ees võistelda plaaniv Renaud Lavillenie.

Reedel ületas Pariisis ööpäeva keskmine temperatuur juba teist päeva järjest 30 kraadi. Hetkel ei ole korraldajad teatanud, kas politsei soovitusel võistlus ka tegelikult tühistatakse.

Pariisi Teemantliiga etapp peaks toimuma pühapäeval, 28. juunil Stade Charlety staadionil.