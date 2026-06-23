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Morten Siht võitis Karksi-Nuias neljandat korda järjest

Kergejõustik
Morten Siht
Morten Siht Autor/allikas: Elise Saarna
Kergejõustik

Tänavu juba 49. korda toimunud Jaanijooksu ümber Karksi-Nuia järve võitis neljandat aastat järjest Morten Siht, kes kulutas 4,4 kilomeetri läbimiseks 14 minutit ja 52 sekundit.

Ta edestas 25 sekundiga Joosep Tammemäed ja 39 sekundiga kolmandana lõpetanud Margus Hannit. Naiste seas mahtusid esikolmikusse Bianka Uhtjärv (17.47), Greete Liisa Toom (18.08) ja Säde Ly Lille (18.49), vahendab Marathon100.com.

Kokku sai ajavõtuga distantsidel tulemuse kirja 473 osavõtjat. 2025. aastal oli sama ürituse lõpetanute arv 488.

Toimetaja: Siim Boikov

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