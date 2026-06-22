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Pais ja Ausman alustasid mainekat Kieli nädalat medalikonkurentsis

Purjetamine
Helen Pais ja Helen Ausman
Helen Pais ja Helen Ausman Autor/allikas: Erakogu
Purjetamine

Eesti purjetajad on Saksamaal Kielis alanud Kieler Wocheli purjetamisregatti alustanud tugevalt, Helen Pais ja Helen Ausman hoiavad 49erFC klassis viie sõidu järel teist kohta.

Tänavuse võistluse algus ei olnud kerge. Avapäeva mõjutasid keerulised ilmastikuolud, kui öise äikesetormi järel tekkinud muutlikud tuuled muutsid võistlusradadel tingimused väga ebastabiilseks. Mitmel rajal ei õnnestunudki sõite pidada ning võistlustulle pääses vaid 49erFX klass.

Pais ja Ausman kasutasid keerulised olud enda kasuks ära. Esimeses sõidus võeti veenev sõiduvõit, teises lisati teine koht ning päeva lõpetuseks üheksas koht. Kolme sõidu järel paiknes Eesti naiskond üldarvestuses teisel kohal, jäädes alla vaid Kanada õdedele Georgia ja Antonia Lewin-LaFrance'ile. Eestlannad jätkasid teisel päeval heas hoos. Neljandas sõidus saavutatud järjekordne esikoht tõstis Paisi ja Ausmani mõneks ajaks kogu regati liidriteks. Päeva viimases sõidus saadud neljas koht kindlustas neile koha esikolmikus ning viie sõidu järel paiknevad nad 52 paadi konkurentsis teisel kohal.

Eesti naiskonna senised sõidukohad on olnud esimene, teine, üheksas, esimene ja neljas koht. Ainsana edestavad neid hetkel Lewin-LaFrance'i õed, kellel on eestlannade ees vaid ühepunktiline edu. Kolmandal kohal olev Suurbritannia paatkond Florence Brellisford ja Sophie Raven jääb Eesti ekipaažist juba märgatavalt kaugemale.

Kielis on võistlustules ka teine Eesti noorekipaaž. 470 klassis purjetavad Andrias Sepp ja Liise Väliste, kes hoiavad kolme sõidu järel 29 paadi konkurentsis 24. kohta. Nende sõidutulemused on seni olnud 21., 26. ja 20. koht. Ka Sepp ja Väliste kuuluvad Eesti Purjetamise Liidu järelkasvuprogrammi ning koguvad väärtuslikke kogemusi rahvusvahelisel tipptasemel.

Juba 144. korda toimuv võistlus toob Kieli lahele kokku maailma paremiku olümpiaklassides ning on paljude riikide koondiste jaoks tähtis mõõduvõtt enne hooaja tiitlivõistlusi. Pais ja Ausman kuuluvad Eesti Purjetamise Liidu olümpiaprojekti "Noored talendid olümpiale", mille eesmärk on toetada Eesti perspektiivikaimate purjetajate teekonda Los Angelese 2028. aasta olümpiamängude suunas. 

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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