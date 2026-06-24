Olümpia kursil purjetavad Ausman ja Pais võitsid MK-etapil hõbemedali

Eesti purjetajad Helen Pais ja Helen Ausman saavutasid Saksamaal peetaval Kieler Woche regatil naiste olümpiapaadiklassis 49erFX teise koha. Tegemist on Eesti purjetajate jaoks ühe viimaste aastate silmapaistvama tulemusega olümpiaklasside rahvusvahelisel areenil.

Kieler Woche kuulub World Sailing Grand Slam sarja ning on üks maailma vanimaid ja mainekamaid purjetamisvõistlusi. Juba 144. korda toimuv regatt toob Kieli lahele kokku olümpiamedalistid, maailma- ja Euroopa meistrid ning tulevased tipud enam kui 50 riigist.

Pais ja Ausman alustasid võistlust suurepäraselt: avapäeva järel paiknes Eesti naiskond teisel kohal ning järgmiste sõitude järel tõusti ka kogu regati liidriteks. Eestlannad püsisid kogu võistluse vältel esikümnes ning võitlesid medalikohtade eest kuni viimaste sõitudeni. Kokku sõideti 11 kvalifikatsioonisõitu ja kaks finaalsõitu, mille järel teenisid Pais ja Ausman 52 paadi konkurentsis hõbemedali.

Lõpparvestuses edestasid Eesti naiskonda vaid Kanada purjetajad Georgia ja Antonia Lewin-LaFrance. Pronksmedali võitsid Saksamaa purjetajad Sophie Steinlein ja Catherine Bartelheimer.

Pais ja Ausman kuuluvad Eesti Purjetamise Liidu olümpiaprojekti "Noored talendid olümpiale", mille eesmärk on toetada Eesti perspektiivikaimate purjetajate teekonda 2028. aasta Los Angelese olümpiamängude suunas. "Kieler Woche on regatt, kus osalevad maailma parimad purjetajad ning medal sellisel võistlusel näitab väga kõrget taset. Helen Pais ja Helen Ausman on teinud viimastel aastatel järjepidevat tööd ning see tulemus kinnitab, et nad kuuluvad rahvusvahelises konkurentsis tõsiseltvõetavate ekipaažide hulka," ütles Eesti Purjetamise Liidu president Sven Nuutmann.

Lisaks Paisile ja Ausmanile osalevad Kieli nädalal Eestist veel Andrias Sepp ja Liise Väliste 470 klassis, Mari Ottesson ILCA 6 klassis ning Karel Ratnik ILCA 7 klassis.