X!

Olümpia kursil purjetavad Ausman ja Pais võitsid MK-etapil hõbemedali

Purjetamine
Helen Pais - Helen Ausman
Helen Pais - Helen Ausman Autor/allikas: Erakogu
Purjetamine

Eesti purjetajad Helen Pais ja Helen Ausman saavutasid Saksamaal peetaval Kieler Woche regatil naiste olümpiapaadiklassis 49erFX teise koha. Tegemist on Eesti purjetajate jaoks ühe viimaste aastate silmapaistvama tulemusega olümpiaklasside rahvusvahelisel areenil.

Kieler Woche kuulub World Sailing Grand Slam sarja ning on üks maailma vanimaid ja mainekamaid purjetamisvõistlusi. Juba 144. korda toimuv regatt toob Kieli lahele kokku olümpiamedalistid, maailma- ja Euroopa meistrid ning tulevased tipud enam kui 50 riigist.

Pais ja Ausman alustasid võistlust suurepäraselt: avapäeva järel paiknes Eesti naiskond teisel kohal ning järgmiste sõitude järel tõusti ka kogu regati liidriteks. Eestlannad püsisid kogu võistluse vältel esikümnes ning võitlesid medalikohtade eest kuni viimaste sõitudeni. Kokku sõideti 11 kvalifikatsioonisõitu ja kaks finaalsõitu, mille järel teenisid Pais ja Ausman 52 paadi konkurentsis hõbemedali.

Lõpparvestuses edestasid Eesti naiskonda vaid Kanada purjetajad Georgia ja Antonia Lewin-LaFrance. Pronksmedali võitsid Saksamaa purjetajad Sophie Steinlein ja Catherine Bartelheimer.

Pais ja Ausman kuuluvad Eesti Purjetamise Liidu olümpiaprojekti "Noored talendid olümpiale", mille eesmärk on toetada Eesti perspektiivikaimate purjetajate teekonda 2028. aasta Los Angelese olümpiamängude suunas. "Kieler Woche on regatt, kus osalevad maailma parimad purjetajad ning medal sellisel võistlusel näitab väga kõrget taset. Helen Pais ja Helen Ausman on teinud viimastel aastatel järjepidevat tööd ning see tulemus kinnitab, et nad kuuluvad rahvusvahelises konkurentsis tõsiseltvõetavate ekipaažide hulka," ütles Eesti Purjetamise Liidu president Sven Nuutmann.

Lisaks Paisile ja Ausmanile osalevad Kieli nädalal Eestist veel Andrias Sepp ja Liise Väliste 470 klassis, Mari Ottesson ILCA 6 klassis ning Karel Ratnik ILCA 7 klassis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

MM-i tänased mängud
21.50
ETV
B-alagrupp
Šveits – Kanada
Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson

viimased uudised

20:02

ROK avab kõikidele olümpiasportlastele mõeldud stipendiumifondi

19:27

Komissarov säras Leedus järjekordse väravaga, Minija pääses finaali

18:53

Olümpia kursil purjetavad Ausman ja Pais võitsid MK-etapil hõbemedali

18:14

ROK üritab olümpiaharta muudatustega sporti ja poliitikat lahus hoida

17:39

Kajak saavutas Kesk-Euroopa Porsche sarjas esikoha

16:58

Mölder alustas Poolas võidukalt, duelli Tammega siiski ei tule

16:20

Loena Hendrickx kuulutas karjääri lõppenuks

15:45

Kahevõistluse olümpiatuleviku otsus lükati edasi

15:18

Joonekohtunike süsteemi rike peatas Wimbledoni kvalifikatsioonimängud

14:56

Raphinha jätab Šotimaa mängu vahele, Neymar võib naasta Brasiilia koosseisu

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

13.06

Kristal leedukate kurjadest kirjadest: päris äge ju!

11.06

Otto Oliver Olgo: Spursil on play-off'is vähem vilumust

02.06

Kalev/Cramo president: teeme seda fännide ja emotsioonide pärast

24.05

Matthias Kalev: näpuga tuleb näidata neile, kes teadlikult reegleid rikuvad

20.05

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

23.06

Portugal sai viieväravalise võidu, Ronaldo võttis Eusebiolt krooni Uuendatud

01:18

Inglismaal jäid vastuolulise otsusega mängus Ghanale väravad löömata

06:32

Henri Veesaar ei osutunud NBA draft'i avavoorus valituks Uuendatud

23.06

Olümpiavõitja andis kolmandat korda positiivse dopinguproovi

08:14

Otse-eetri pahameel maksis ajakirjanikule MM-i töö

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

16:20

Loena Hendrickx kuulutas karjääri lõppenuks

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

07:54

Horvaatia lõi Modrici 200. mängus Panamale ühe värava, Colombia sai teise võidu

09:27

Prantsusmaa peab Norra vastu mängima peatreenerita

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo