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Villmann tegi kolmanda ringiga suure tõusu

Kettagolf
Mauri Villmann
Mauri Villmann Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Kettagolf

Tallinna lauluväljakul toimuval Euroopa Discgolf Festivalil tõusis meeste võistlusel Mauri Villmann kolmanda ringiga esikümnesse.

Villmann läbis laupäeval 18 rada 53 viskega (-10), mis oli ameeriklase Gannon Buhri (-12) järel paremuselt teine tulemus. Tubli esitus kergitas Villmanni võistluse kokkuvõttes 23 koha võrra üheksandale positsioonile (-12).

Teise võistluspäeva järel esikümnesse kuulunud Ville Kivisilla ja Roland Kõur kukkusid sealt laupäeva õhtuks välja. Kõur sooritas 64 viset (+1) ja Kivisilla 69 viset (+6). Võistluse kokkuvõttes jagab Kõur 15. (-9) ja Kivisilla 21. (-6) positsiooni. Koos Kivisillaga asub 21. real Albert Tamm.

Esikohal püsib jätkuvalt Buhr, kelle koondtulemuseks on 31 viset alla par'i. Talle järgnevad kaasmaalased Richard Wysocki (-22) ja Calvin Heimburg (-21), neljas on soomlane Teemu Lampainen (-20).

Euroopa Discgolfi Festivali võitjad selguvad pühapäeval.

Toimetaja: Henrik Laever

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