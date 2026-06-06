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Ferrari pealik viidi haiglasse

Vormelisport
Fred Vasseur.
Fred Vasseur. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Vormelisport

Ferrari vormel-1 meeskonna pealik Fred Vasseur viidi Monaco GP ajal haiglasse.

Ferrari kommenteeris pressiteate vahendusel, et Vasseur läbis haiglas tervisekontrolli ning jäi arstide hoole alla. Tiim ei täpsustanud, mis tervisemure 58-aastast prantslast vaevab.

Vasseur'i asemel täidab tiimipealiku ülesandeid laupäevase kvalifikatsiooni ajal Jerome D'Ambrosio.

Monacos sõidetakse MM-hooaja kuues etapp. Reedel näitasid vabatreeningutel parimat minekut Ferrari piloodid Charles Leclerc ja Lewis Hamilton, laupäeva lõunal peetud kolmanda vabatreeningu võitis sarja üldliider Kimi Antonelli (Mercedes).

Kvalifikatsioon algab laupäeval kell 17.00 ning põhisõidule antakse start pühapäeval kell 16.00.

Toimetaja: Henrik Laever

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