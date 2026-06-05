Henn: oleme valmis, aga Fääri saartega kerget mängu ei oota

Eesti jalgpallikoondise peatreener Jürgen Henn ütles enne kohtumist Fääri saartega, et tegemist on ühtse ja näljase vastasega, kelle vastu peab mängima kannatlikult. Mõne mängija osas oodatakse veel meditsiinilist hinnangut, aga Henni sõnul on Eesti koondise piisavalt pikk.

Eesti jalgpallikoondis võidutses kaks aastat tagasi toimunud Balti turniiril ning alustab laupäeval tänavust turniiri, kui Pärnu Rannastaadionil minnakse vastamisi Fääri saartega. "Väga motiveeritud, ühtne, näljane ja rünnakul sirgjooneline vastane, kelle jaoks on okei suurem osa mängust olla kaitses kompaktne-töökas ja siis oodata oma võimalust. Peame olema valmis agressiivseks vastaseks ja teistpidi vastaseks, kes tahab meid frustreerida. Panna ruumid kinni, peame olema valmis mängima kannatlikult," ütles juhendaja reedel pressikonverentsil

"Neil on paar väga heade omadustega mängijat, kellel on päris hea löök ja hea tsenderdus. Neil on pikkust, jõudu ja sirgjoonelisust, sellele nad palju. Nad mängivad kiirete üleminekute peale ja nendeks peame olema valmis," lisas Henn.

Eesti koondis on pidanud enne mängu tegema mõned vangerdused, näiteks tuleb hakkama saada kapten Karol Metsa ja poolkaitsja Soufian Gourmaiga, keda Henn lootis koosseisus näha. "Ta ütles, et ei ole sellises seisundis, et saaks endast 100 protsenti anda. Ebaõnn on tabanud täpselt nendel hetkedel, kui oleme soovinud teda kaasata," ütles Henn.

Paari mängija osalus on päev enne mängu veel küsimärgi all, lõplikud otsused tehakse pärast meditsiinilist kontrolli reede õhtul. "Võib-olla üks-kaks mängijat ei ole päris 100 protsenti ja peame otsustama, kas võtame riski või mitte. Liigseid riske ei taha võtta, sest pink on piisavalt pikk. Suures pildis on meeskond väga hästi treeninud. Oleme teinud paar väga tugevat trenni. Üleüldiselt nii mentaalselt kui füüsiliselt oleme hästi valmis," rääkis treener.

"On mängijaid, keda pole juba pool aastat näinud, kes märtsis olid erinevatel põhjustel kõrval. Pidime kõigepealt leidma ühise keele ja ühise hingamise. Vahel saame rohkem tegeleda detailidega, siis selles laagris tegelesime rohkem baasasjadega. Sellise koosseisuga on väga pikk paus olnud."

Millised need baasasjad on? "Taktikaline mõistmine: kuidas liigume kaitses üle, kuidas hoida seal kompaktsust, millisel hetkel pressime, millisel hetkel langeme, kuidas positsioneerime kasti kaitsmisel," vastas Henn. "Selle jaoks, et võimalikult kiiresti ühele lainele saada, on vaja neid baasasju korrata, kuni need on automaatsed. Seda oleme üritanud selles laagris teha."

"Väljakutse on hoida seda taset 90 minutit. Loomulikult ei ole enamik asju uued, aga see võtab aega, et harjumus uuesti meelde tuletada. Paljudel mängijatel on koduklubides teistsugused reeglid. Nad on vaja võimalikult hästi meie rütmi tagasi tuua ja meelde tuletada, aga samas hoida asjad piisavalt lihtsad, et nad mängiksid vabalt ja emotsiooni pealt, et nad ei mõtleks liiga palju," lisas Henn.

Pressikonverentsil osales ka kaitsja Vlasi Sinjavski, kes ütles, et samade asjadega tegeldi novembrikuises laagris. "Võib-olla meeldetuletuseks, aga ma ei ütleks, et meile anti kümme uut asja ja nüüd mõtleme, et mida [laupäeval] tegema peame. Kõik asjad on selged," sõnas Sinjavski. "Eks see vahel on tüütu, aga see on igas võistkonnas nii, iga treeneriga. Siin on seda lihtsam teha, kui sa oled klubis, siis treener räägib sulle seda iga päev. Siin saad sellest puhata."

Henn puhkes selle vastuse peale naerma. "See on aus!" ütles ta.

Balti turniir tähendab ühtepidi koondise jaoks palju, aga ametlikult on tegemist maavõistlusega. Kas see on kuidagi ettevalmistust ka mõjutanud? "Eesti koondis ei astu kunagi väljakule mingi muu mõttega kui maksimaalset tulemust saada. Seda loomulikult meile ei kingita. Meie mõte on kaitsta tiitlit, olgu see maavõistlus või mingisugune sõprusturniir. Isegi kui vangerdatakse koosseisuga, siis treeneri eesmärk on alati võita," vastas Henn.

Eesti ja Fääri saarte kohtumisele saab kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekande vahendusel, mis algab laupäeval kell 17.45. Enne seda mängu võõrustab Leedu Lätit.