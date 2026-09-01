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Raske trauma lõpetas Eesti koondislase Sinjavski hooaja

Jalgpalli Eesti koondis
Vlasi Sinjavski
Vlasi Sinjavski Autor/allikas: FC Baník Ostrava
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti jalgpallikoondise ääremängija Vlasi Sinjavski sai Tšehhis raskelt vigastada ja sel klubihooajal enam väljakule ei tule.

Nimelt rebestas 29-aastane Ostrava Baniku pallur põlve ristatisideme. "Kahjuks on eesmine ristatiside rebenenud," kommenteeris klubi arst Martin Mohyla. "Seega ootab teda operatsioon ning pärast seda kaheksa kuni üheksa kuud taastusravi."

Tänavu jaanuaris Banikuga liitunud Sinjavskil jäi kirja viis liigamängu ja üks punane kaart. Meeskond sai kirja kolm võitu ja kaks kaotust ning asub hetkel 16 klubi konkurentsis üheksandal positsioonil.

Sinjavski vigastus tähendab, et kõige varem võiks teda tagasi oodata mais või juunis. Eesti koondist ei saa ta aidata ei tänavu sügisel Rahvuste liigas ega ka järgmise aasta märtsis EM-valiksarja alguses. Väga kahtlane on osalemine ka juunikuistes mängudes.

Sinjavskil on koondise eest kirjas 50 mängu ja üks värav.

Toimetaja: Siim Boikov

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