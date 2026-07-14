Henn ja Frolov kiitsid Norra ootustega toimetuleku oskust

Norra edu oli mõnevõrra oodatav, aga siiski parasjagu ka üllatav. Alagrupis alustati kindla 4:1 võiduga Iraagi üle, siis saadi märksa pinevamas vastasseisus jagu Senegalist, aga kaotati siis Prantsusmaale 1:4.

Tõsi, selles kohtumises enam edasipääs kaalul ei olnud ja sai lubada varumeeste kasutamist. Sõelmängudes alistati kõigepealt Elevandiluurannik 2:1 ja siis üllatuslikult kaheksandikfinaalis ka viiekordne maailmameister Brasiilia 2:1. Veerandfinaalis tuli küll lisaajal tunnistada Inglismaa 2:1 paremust.

"Eks enne turniiri võis arvata, et neil on praegu hea põlvkond ja võivad kaugele jõuda. Nii ka läks," kommenteeris ETV spordisaates enim Premium liiga mänge pidanud Andre Frolov.

"Näitasid küpset mängu ja Inglismaa vastu oli juba üle maailma kogunenud fänne. Nende sõudmine, fännid ja rahvas - kui hullult see taha tuli. Kahju, nad tegid väga hea mängu ka Inglismaa vastu. Kindlasti oleksid väärinud sealt edasipääsu, aga seekord nii."

Eesti koondise - kes mängis Norraga samas valikgrupis - peatreener Jürgen Henn tähtsustas seda, et neile pandud ootustega tuldi väga hästi toime. "Neid nimetati päris pikalt mustadeks hobusteks. See võib ka mingid pinged neile peale panna. Ma arvan, et sellega said nad hästi hakkama nii mänguliselt kui ka tulemuste mõttes. Nagu Andre ütles: kahju, et see väike samm jäi veel puudu, et midagi suurt teha. Lõpus on juba kõigil suht võrdsed võimalused."

"Ma arvan, et kokkuvõttes kandsid nad selle välja, mida oodata. Võib-olla grammike peale. Väga kihvt oli näha, kuidas kõik sellele kaasa elasid. Mitte ainult norrakad, vaid lõpuks kõik, kes MM-i jälgisid, tükike neist elas ka Norrale kaasa. Saatsin ka ise Norra peatreenerile sõnumi. Soovisin ka edu ja õnne, kui nad... täpselt ei mäleta, kelle vastu edasi läksid. Elasin ka neile kaasa."

Frolov täiendas: "Hästi kõnekas oli ka Haalandi käitumine väljakul pärast väravate löömist, kui see võit neile ära tuli. Tema emotsioonid - ta ei läinud värava tähistamisega hulluks. Ta lihtsalt võttis viimast sellest publikust ja nautis seda. Oli näha, kui palju see neile korda läheb."

Tagasi kodumaale jõudnud Norra koondis sai ka väga palava vastuvõtu osaliseks, kus Oslo tänavatel õnnitles neid enam kui sada tuhat poolehoidjat.