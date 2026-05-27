Jürgen Henn avalikustas jalgpallikoondise koosseisu Balti turniiriks

Jürgen Henn.
Eesti jalgpallikoondise peatreener Jürgen Henn teatas kolmapäeval koondise nimekirja Balti turniiriks.

Kokkuleppel peatreeneriga ei osale juunikuises laagris Michael Schjönning-Larsen ning Matvei Igonen. Vigastuse tõttu jäävad seekord eemale Maksim Paskotši, Joonas Tamm ja Marten-Chris Paalberg.

Eesti koondis on valitsev Balti turniiri tšempion ning kohtub tänavuse turniiri avamängus 6. juunil kell 18.00 Pärnu Rannastaadionil Fääri saartega. Nelja koondise turniiril osalevad ka Läti ja Leedu.

Meeste rahvuskoondis mängis viimati Pärnus ligi kümme aastat tagasi, kui 2016. aasta 31. augustil mindi maavõistlusmängus vastamisi Maltaga. Matš lõppes 1:1 viigiga ja Eesti tabamuse eest hoolitses pärnakas Sergei Zenjov.

6. juunil kohtuvad omavahel ka Läti ja Leedu ning Balti turniiri võitja selgub 9. juunil. Kui Eesti kohtub teises Balti turniiri mängus Leeduga, siis toimub matš 9. juunil A. Le Coq Arenal. Kui Eesti teine vastane on Läti, siis sõidetakse 9. juunil külla lõunanaabritele.

Piletid Eesti ja Fääri saarte vahelisele mängule on müügil Piletilevis ja Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel.

Koondise koosseis juunikuu laagriks:

Väravavahid
Karl Jakob Hein (13.04.2002) – SV Werder Bremen (GER) 45/0
Kaur Kivila (22.11.2003) – Tallinna FC Flora 1/0
Henri Perk (14.10.1999) – Nõmme Kalju FC 0/0

Kaitsjad
Karol Mets (16.05.1993) – FC St. Pauli (GER) 104/0
Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – Banik Ostrava (CZE) 48/1
Märten Kuusk (05.04.1996) – GKS Katowice (POL) 42/0
Frank Liivak (07.07.1996) – Tallinna FCI Levadia 25/3
Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 25/2
Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Panionios (GRE) 14/1
Kristo Hussar (28.06.2002) – AS Trencin (SVK) 7/0
Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Halmstad BK (SWE) 7/0
Mihhail Kolobov (02.03.2005) – Tallinna FC Flora 1/0
Kristofer Käit (04.04.2005) – Portimonense SC (POR) 1/0

Poolkaitsjad
Mattias Käit (29.06.1998) – FC Thun (SUI) 64/11
Markus Poom (27.02.1999) – AS Trencin 34/0
Rocco Robert Shein (14.07.2003) – Fredrikstad FK (NOR) 24/1
Vladislav Kreida (25.09.1999) – Tallinna FC Flora 23/0
Markus Soomets (02.03.2000) – IK Start (NOR) 23/0
Kevor Palumets (21.11.2002) – Podbrezova Železiarne (SVK) 19/1
Robi Saarma (20.05.2001) – Pardubice (SVK) 14/1
Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Köln (GER) 12/0
Soufian Gouram (01.05.2006) – Hertha BSC (GER) 0/0

Ründajad
Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 65/17
Mark Anders Lepik (10.09.2000) – Pärnu JK Vaprus 10/1
Mattias Männilaan (08.09.2001) – Nõmme Kalju FC 2/0
Tony Varjund (21.06.2007) – Tallinna FC Flora 0/0

Peatreener: Jürgen Henn

Toimetaja: Henrik Laever

