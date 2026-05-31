U-17 jalgpallikoondis andis viimases mängus Belgiale lahingu

Eesti noormehed mängisid Belgia vastu visalt ning tekitasid A. Le Coq Arenal mitu olukorda juba mängu alguses, kuid jäid 41. minutil kaotusseisu, kui Anderlechtis mängiv poolkaitsja Noah Kalonji tabamuseni jõudis. Eestlased mängisid ka teisel poolajal, enam kui 2200 pealtvaataja ees südikalt, aga kumbki meeskond enam väravat ei löönud ja Belgia teenis 1:0 võidu.

Samal ajal Rakveres toimunud kohtumises teenis Horvaatia Hispaania üle 3:2 võidu, Osijeki ründaja Jakov Dedic säras Horvaatia eest kübaratrikiga.

See tähendab, et neljast meeskonnast koosnevast alagrupist pääsesid edasi kuus punkti teeninud Belgia ja Hispaania. Horvaatia kogus küll samuti kuus punkti, aga jäi väravate vahe tõttu poolfinaali ukse taha. Oleks horvaadid löönud Hispaaniale veel ühe värava, oleksid hoopis nemad edasi läinud.

Esmaspäeval peetakse viimased kaks mängu B-alagrupis. Itaalia on võitnud kahest mängust kaks ning kohtub Kalevi Keskstaadionil Taaniga, kellel on kolm punkti. Samuti kolme punkti peal olev Prantsusmaa kohtub samal ajal Kadriorus Montenegroga, kes pole võiduarvet avanud. Poolfinaalid mängitakse 4. juunil, finaal toimub 7. juunil Lillekülas.