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Rootsi kaugushüppaja jääb koduselt Teemantliiga etapilt eemale

Kergejõustik
Khaddi Sagnia
Khaddi Sagnia Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Kergejõustik

Seljavigastusest taastuv Rootsi kaugushüppaja Khaddi Sagnia ei stardi pühapäeval kodusel Stockholmi Teemantliiga etapil, et vältida vigastuse süvenemist.

Kaugushüppaja Sagnia sai enne 16. mail Shanghais toimuvat Teemantliiga võistlust seljavigastuse. Sagnia treener Anders Möller ütles Rootsi rahvusringhäälingule, et otsus sportlase loobumise kohta tehti viimasel hetkel. Tema sõnul on rootslanna küll taastumas, kuid hüppamisega kaasneb oht vigastust süvendada.  

Praegu keskendub Sagnia sprindi- ja hüppetreeningutele ülepäeviti, et vormi järk-järgult parandada. Treeneri hinnangul annab võistluspaus võimaluse taastumisprotsessi rahulikumalt üles ehitada.  

32-aastase kaugushüppaja järgmine võistlus on plaanitud 27. juunil toimuvatele Rootsi võistkondlikele meistrivõistlustele.  

Sagnia on Rootsi edukamaid kaugushüppajaid, kelle isiklik rekord välitingimustes on 6.95 meetrit. Tänavu märtsis jäi ta sise-MM-il napilt medalita, lõpetades neljandana.

Järgmine Kergejõustiku Teemantliiga etapp toimub Stockholmis 7. juunil.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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