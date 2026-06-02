Suurbritannia kergejõustikuliit sai sportlase surmaga lõppenud õnnetuses karistada

2017. aastal Londonis toimunud parakergejõustiku maailmameistrivõistlustel kukkus metallist kettaheitepuur otsa 36-aastasele Araabia Ühendemiraatide sportlasele Abdullah Hayayeile.

Aasta varem ka Rio de Janeiro paralümpiamängudel odaviskes ja kuulitõukes osalenud Hayayei kuulutati sündmuskohal surnuks. Hiljem tuvastas uurimine, et kettaheitepuuril puudusid stabiliseerivad alusplaadid.

Suurbritannia kergejõustikuliit tunnistas end kohtus süüdi ja talle määrati 350 000 naela suurune trahv. Samuti tuleb alaliidul kanda 44 000 naele väärtuses kohtukulusid. Samuti tunnistas end süüdi võistluste juht Keith Davies, kes peab tegema 175 tundi ühiskondlikku tööd.

"Pole kahtlustki, et Suurbritannia kergejõustikuliit oli ohutusjuhtimise osas raskelt hooletu, mis põhjustas andeka sportlase surma," kommenteeris prokurör Colin Gibbs. "Nad jätsid taristu tõeliselt ohtlikku seisukorda ja härra Hayayei surm oli täielikult välditav."

Kergejõustikuliit kahetses juhtunut. "Tuvastatud puudused ei oleks kunagi tohtinud juhtuda," avaldas organisatsioon. "Kuigi miski ei saa juhtunut ümber pöörata, on pööratud tähelepanu nendest sündmustest õppimisele ja sportlaste seas tugevamate standardite ja kaitsemeetmete tagamisele."