Alex Talisainen teenindab 3x3 korvpalli maailmameistrivõistlusi

Maailmameistrivõistluste finaalturniirile kogunevad maailma parimad meeste ja naiste 3x3 koondised, et selgitada välja maailmameistrid. Tegemist on FIBA 3x3 kalendri ühe mainekama võistlusega, kus osalemine on tunnustus nii mängijatele kui ka kohtunikele.

Talisainen kuulub FIBA 3x3 kõrgeima taseme kohtunike hulka ning on viimaste aastate jooksul teenindanud järjepidevalt maailma olulisemaid 3x3 võistlusi. Tema rahvusvaheline kogemus hõlmab maailmatuuri etappe, Euroopa meistrivõistlusi, maailma tipptasemel klubiturniire ning erinevaid FIBA tiitlivõistlusi.

3x3 korvpall on viimastel aastatel teinud maailmas kiire arengu ning konkurents kohtunike seas on äärmiselt tihe, mistõttu jõuavad suurturniiridele vaid kõige stabiilsemad ja kõrgemalt hinnatud kohtunikud. Talisainen kuulub ka FIBA 3x3 rahvusvahelisse eliitgruppi, kuhu kuuluvad maailma kõrgeima tasemega 3x3 kohtunikud. Lisaks väljakul tehtavale tööle on ta läbi aastate panustanud aktiivselt ka Eesti korvpallikohtunike kogukonna arengusse ning olnud eeskujuks noorematele kohtunikele.