X!

Alex Talisainen teenindab 3x3 korvpalli maailmameistrivõistlusi

Korvpall
Alex Talisainen
Alex Talisainen Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti korvpallikohtunik Alex Talisainen teenindab sel nädalal Poolas Varssavis toimuvaid FIBA 3x3 korvpalli maailmameistrivõistlusi.

Maailmameistrivõistluste finaalturniirile kogunevad maailma parimad meeste ja naiste 3x3 koondised, et selgitada välja maailmameistrid. Tegemist on FIBA 3x3 kalendri ühe mainekama võistlusega, kus osalemine on tunnustus nii mängijatele kui ka kohtunikele.

Talisainen kuulub FIBA 3x3 kõrgeima taseme kohtunike hulka ning on viimaste aastate jooksul teenindanud järjepidevalt maailma olulisemaid 3x3 võistlusi. Tema rahvusvaheline kogemus hõlmab maailmatuuri etappe, Euroopa meistrivõistlusi, maailma tipptasemel klubiturniire ning erinevaid FIBA tiitlivõistlusi.

3x3 korvpall on viimastel aastatel teinud maailmas kiire arengu ning konkurents kohtunike seas on äärmiselt tihe, mistõttu jõuavad suurturniiridele vaid kõige stabiilsemad ja kõrgemalt hinnatud kohtunikud. Talisainen kuulub ka FIBA 3x3 rahvusvahelisse eliitgruppi, kuhu kuuluvad maailma kõrgeima tasemega 3x3 kohtunikud. Lisaks väljakul tehtavale tööle on ta läbi aastate panustanud aktiivselt ka Eesti korvpallikohtunike kogukonna arengusse ning olnud eeskujuks noorematele kohtunikele.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

korvpalliuudised

12:22

Alex Talisainen teenindab 3x3 korvpalli maailmameistrivõistlusi

01.06

Rannula tüüris Legia teist aastat järjest finaali

01.06

Böckler vahetas Poolas klubi

01.06

Janari Jõesaar tuli Bosnia ja Hertsegoviina meistriks

01.06

Märt Ibrus: Eesti korvpallisajand on kulgenud Tallinn-Tartu vastasseisus

31.05

Talts: töö käib selle nimel, et me suudaks häid mängijaid siin hoida

31.05

Kullamäe resultatiivne esitus ei päästnud Lietkabelist lõplikust kaotusest

31.05

Tartu Ülikool toetus hooaja vältel pikale pingile: kvaliteet ei langenud

31.05

Spurs lükkas Thunderi auti ja jõudis NBA finaali

30.05

Tassi võimas blokk tõi Legiale poolfinaalis teise võidu

29.05

Dorbek: Tartu oli meistritiitli välja teeninud

29.05

Kuusmaa: kodusaali atmosfäär andis meestele 20 punkti juurde

29.05

Tallinna ja Tartu korvpallifännid elasid kogu hingest omadele kaasa

29.05

Tartu Ülikool tuli Eesti korvpallimeistriks

29.05

Kullamäe klubi ei suutnud pärast poolajapausi Žalgirise kannul püsida

videod

sport.err.ee uudised

12:22

Alex Talisainen teenindab 3x3 korvpalli maailmameistrivõistlusi

11:47

NFL-i parim kaitsemängija kolib vahetustehinguga läänerannikule võitma

11:11

Haavlilaskur Velleste käis Prantsusmaa GP-etapil kolm korda pjedestaalil

11:00

KUULA | "Võimlas" räägiti kodusest korvpallifinaalist, Götzisest ja hokist Uuendatud

10:33

Iniesta alustab treenerikarjääri Ühendemiraatide esiliigas

09:58

Vladimir Vassiljev sai Läti mulluse pronksiklubi peatreeneriks

09:29

EOK presidendikandidaat Tudeberg: ühiskond peab olema terve

09:04

Suri pikaaegne kergejõustikukohtunik Heldur Tuulemäe

08:37

Arnaldi ja Tiafoe pidasid maratonlahingu, Sabalenka alistas jälle Osaka

01.06

Tammearu jätkab Jaapanis: tase ei ole Poolast või Itaaliast üldse kaugel

01.06

Rannula tüüris Legia teist aastat järjest finaali

01.06

Hein: Werder väga tahtis mind ja rohkem polnud vaja

01.06

ETV spordisaade, 1. juuni

01.06

Galerii: President Karis tänas roosiaias olümpiasportlasi

01.06

Itaalia ja Prantsusmaa jalgpallinoored pääsesid poolfinaali

loetumad

01.06

Soome tuli kuldse väravaga viiendat korda maailmameistriks

01.06

Artti Aigro jätkab karjääri USA koondise juures

01.06

Rannula tüüris Legia teist aastat järjest finaali

31.05

Tilga tegi viimaste aastate parima võistluse, Ehammerilt ligi 8800 punkti

31.05

Norra hokimehed võitsid dramaatilisel moel esimese MM-medali

01.06

Janari Jõesaar tuli Bosnia ja Hertsegoviina meistriks

01.06

Brasiilia ja Saksamaa said kontrollmängudes suured võidud

01.06

Spordiselts Kalev valis presidendiks Meriste, asepresidentideks Klavani ja Klandorfi

01.06

Serena Williams tulebki tagasi tippsporti

31.05

Tilga: imelik mõelda, et niimoodi 8400 punkti kokku tuli

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo