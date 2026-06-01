Paskotši klubi teenis penaltiseeria abil pileti eurosarja

Gent Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Eesti jalgpallur Maksim Paskotši klubi Gent alistas Belgia meistrivõistluste lisakohtumises Genki ja kindlustas koha järgmise hooaja eurosarjas.

Gent kohtus Euroopa Konverentsiliiga pääsu otsustavas kohtumises Genkiga ja võitis penaltiseeria järel 2:1. Kohtumise normaalajal väravaid ei löödud. Robin Mirisola viis 95. minutil Genki juhtima ja külalised olid võidule lähedal.

118. minutil sai aga Genki mängija Josuse Kongolo teise kollase kaardi ja 120. minutil realiseeris Tibe De Vlieger penalti, mis kindlustas Gentile penaltiseeria. Seal olid üheksa esimest meest täpsed, aga Genki viimane lööja eksis ja see kindlustas võidu Gentile.

23-aastane Paskotši kohtumises kaasa ei teinud, sest on alates veebruarist vigastusega eemal. Tema arvele jäi Belgia kõrgliigas tänavu 22 kohtumist, neli väravat, üks resultatiivne sööt ja üks kollane kaart.

Belgia kõrgliiga kokkuvõttes viienda kohaga lõpetanud Gent alustab Euroopa Konverentsiliigas teises eelringis.

Toimetaja: Siim Boikov

