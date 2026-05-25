Paskotši klubi hakkab mängima eurosarja pääsme nimel

Gent Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Eesti jalgpallur Maksim Paskotši klubi Gent lõpetas Belgia kõrgliiga hooaja kõrgema grupi viienda kohaga, mis toob kaasa lisamängu heitluses eurosarja koha nimel.

Vastavalt Belgia liiga süsteemile löödi liiga hooaja keskel kaheks ja Gent mängis ülemises kuuikus, kus peeti veel kümme kohtumist. Gent ei võitnud neist ainsatki, saades kuus viiki ja kaotades neli, mis tõi 29 punktiga viienda koha. Sama palju punkte teenis ka Mechelen, aga Gent sai eelise, sest oli põhiturniiril ehk esimese 30 vooru järel vastasest eespool.

See tähendab, et Gent läheb pühapäeval, 31. mail vastamisi alumise grupi parima ehk Genkiga. Võitja saab pääsme Euroopa Konverentsiliiga teise eelringi.

23-aastane Paskotši kogus hooaja jooksul kirja 22 kohtumist, lõi neli väravat, andis ühe resultatiivse söödu ja sai ühe kollase kaardi. Hooaja teine pool läks tal aga vigastuse nahka ja pärast 20. veebruari pole ta platsil käinud.

Belgia meistriks krooniti 57 punktiga Club Brugge, kellele Gent viimases voorus võõrsil 0:5 kaotas. Teiseks tuli Royale Union SG 53 ja kolmandaks St. Truiden 43 punktiga. Genti edestas veel ka 33 silma kogunud Brüsseli Anderlecht.

Toimetaja: Siim Boikov

