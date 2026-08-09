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Paskotši aitas Gentil alustada liigahooaega võiduga

Jalgpall
Maksim Paskotši.
Maksim Paskotši. Autor/allikas: KAA Gent/Facebook
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise keskkaitsja Maksim Paskotši koduklubi Gent alistas Belgia kõrgliiga esimeses voorus koduväljakul Mecheleni 2:0.

Mõlemad Genti väravad sündisid avapoolaja lõpus. Portugallasest äärekaitsja Tiago Araujo viis kodumeeskonna 37. minutil juhtima ja kaheksa minutit hiljem lõi teise värava Panama päritolu ründaja Josue Vergara. Äsja pika vigastuspausi lõpetanud Paskotši sekkus mängu vahetusest teise poolaja alguses.

Gent tuleb uuesti väljakule neljapäeval, kui Konverentsiliiga kolmanda eelringi korduskohtumises võõrustatakse rootslaste Göteborgi. Belgia klubil on avamängust kirjas 1:0 võit.

Liigahooaeg jätkub Genti jaoks järgmisel pühapäeval. Teise vooru raames sõidetakse külla La Louvière'le.

Toimetaja: Henrik Laever

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