Paskotši aitas Gentil alustada liigahooaega võiduga

Gent tuleb uuesti väljakule neljapäeval, kui Konverentsiliiga kolmanda eelringi korduskohtumises võõrustatakse rootslaste Göteborgi. Belgia klubil on avamängust kirjas 1:0 võit.

Mõlemad Genti väravad sündisid avapoolaja lõpus. Portugallasest äärekaitsja Tiago Araujo viis kodumeeskonna 37. minutil juhtima ja kaheksa minutit hiljem lõi teise värava Panama päritolu ründaja Josue Vergara. Äsja pika vigastuspausi lõpetanud Paskotši sekkus mängu vahetusest teise poolaja alguses.

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