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Paskotši jälgis Genti vägeva seeria pikenemist pingilt

Jalgpall
Maksim Paskotši.
Maksim Paskotši. Autor/allikas: Facebook/KAA Gent
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise kaitsja Maksim Paskotši koduklubi Gent on alustanud Belgia kõrgliigas uut hooaega võimsalt, sest neljast mängust on neil kirjas neli võitu. Paraku ei jagu Paskotšile endiselt mänguminuteid.

Gent alistas neljandas voorus koduväljakul 1:0 Leuveni meeskonna, võiduvärava lõi teise poolaja avaminutil Tiago Araujo. Eelmise hooaja vigastuse tõttu varakult lõppenuks kuulutanud ning alles uue hooaja lävel väljakule naasnud Paskotši jälgis sarnaselt kolmele eelmisele kohtumisele mängu varumeeste pingilt, vahendab Soccernet.ee.

Liigamängudes on Eesti koondislane platsile pääsenud korra, kui tuli avavoorus Mecheleni vastu väljakule teiseks poolajaks. Eurosarjas on Paskotšile minuteid jagunud kahel korral - Göteborgi IFK vastu mängis ta neli ja Hiberniani vastu kümme minutit.

Alanud hooaeg on samas pikk, sest lisaks koduliigale ja karikasarjale lööb Gent kaasa ka Konverentsiliiga põhiturniiril, kuhu Hiberniani alistamise järel jõuti. 

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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