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Vigastuspausilt naasnud Käit aitas Thuni võidule

Jalgpall
Mattias Käit
Mattias Käit Autor/allikas: FC Thun/Facebook
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondislane Mattias Käit naasis vigastuspausilt ja toetas Thuni seitsmeväravalises trilleris võidule. Maksim Paskotši jäi taas pingile.

Käit ravis jala terveks ja lõpetas üle kuu kestnud vigastuspausi, kui sekkus Thuni närvesöövasse võidumängu 79. minutil vahetusest. Kohtumine St. Galleniga sai hoo sisse juba 9. minutil, kui värava lõi Thun, kes võitis ka avapoolaja. Teisel kolmveerandtunni esimestel minutitel skoorisid mõlemad leerid, siis uuesti Thun, tehes 58. minutil eduseisuks 4:1. St. Gallen lõi 75. minutil veel ühe tagasi ja 90. minutil kolmandagi, ent Käidi leerilt kolme punkti kätte ei saanud, vahendab Soccernet.ee.

Šveitsi kõrgliiga hooaja neljandas mängus saadud 4:3 võit kergitas Thuni kuuele punktile ja kuuendale kohale.

Paskotši jäi see-eest teist mängu järjest Genti vahetuspingile. Kui nädala sees polnud tema oskusi tarvis Hiberniani vastu, siis liigamängus Club Brugge vastu moodustasid kolmese kaitseliini taas El Bachir Ngom, Christian Burgess ja Siebe Van Der Heyden. Gent alistas vähemuses lõpetanud Club Brugge lõpuks 2:1.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Maarja Värv

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