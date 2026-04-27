EOK ajutiseks juhiks saab asepresident Kanter

Pärast erakorralist täiskogu, mille raames umbusaldati senist presidenti Kersti Kaljulaidi, sai selgeks tagasi astub ka asepresident Tiit Pekk. Kuna täiskogul ei saanud uut presidenti valida, saab ajutiselt EOK juhiks senine asepresident Gerd Kanter.

"Eks teada oli, et tuleb tasavägine hääletus. Lootsin, et tasakaal võiks olla sarnane, nagu oli valimishetkel, aga läks vastupidi. Kindlasti pettunud," nentis Kanter pärast erakorralist täiskogu ja Kaljulaidi umbusaldamist.

Vahetult pärast täiskogu istungit kogunenud EOK täitevkomitee kinnitas edasised sammud organisatsiooni juhtimiseks. Täitevkomitee kuulutas välja uue presidendi, asepresidentide ja täitevkomitee koosseisu valimised, mis toimuvad järgmisel täiskogul neljapäeval, 18. Juunil.

Täiskogu päevakorra esimeseks punktiks on praeguse täitevkomitee tagasikutsumine. Koosolekul valitakse uus president, asepresidendid ja täitevkomitee.

"Väga selge kuupäev on 18. juuni, kus toimub meie korraline täiskogu. Ja tänane selge täitevkomitee otsus oli, et 18. juunil toimuvad uued EOK presidendivalimised," vastas Kanter küsimusele, kui kaua on ta ajutiselt EOK juht.