X!

EOK ajutiseks juhiks saab asepresident Kanter

Spordipoliitika
{{1777294140000 | amCalendar}}
Gerd Kanter ja Kersti Kaljulaid
Gerd Kanter ja Kersti Kaljulaid Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Spordipoliitika

Eesti Olümpiakomitee (EOK) erakorralisel täiskogul toimus president Kersti Kaljulaidi umbusaldushääletus, mis sai häälteenamuse. Vastavalt põhikirjale saab ajutiselt uueks juhiks asepresident Gerd Kanter.

Pärast erakorralist täiskogu, mille raames umbusaldati senist presidenti Kersti Kaljulaidi, sai selgeks tagasi astub ka asepresident Tiit Pekk. Kuna täiskogul ei saanud uut presidenti valida, saab ajutiselt EOK juhiks senine asepresident Gerd Kanter.

"Eks teada oli, et tuleb tasavägine hääletus. Lootsin, et tasakaal võiks olla sarnane, nagu oli valimishetkel, aga läks vastupidi. Kindlasti pettunud," nentis Kanter pärast erakorralist täiskogu ja Kaljulaidi umbusaldamist.

Vahetult pärast täiskogu istungit kogunenud EOK täitevkomitee kinnitas edasised sammud organisatsiooni juhtimiseks. Täitevkomitee kuulutas välja uue presidendi, asepresidentide ja täitevkomitee koosseisu valimised, mis toimuvad järgmisel täiskogul neljapäeval, 18. Juunil.

Täiskogu päevakorra esimeseks punktiks on praeguse täitevkomitee tagasikutsumine. Koosolekul valitakse uus president, asepresidendid ja täitevkomitee.

"Väga selge kuupäev on 18. juuni, kus toimub meie korraline täiskogu. Ja tänane selge täitevkomitee otsus oli, et 18. juunil toimuvad uued EOK presidendivalimised," vastas Kanter küsimusele, kui kaua on ta ajutiselt EOK juht.

Toimetaja: ERR Sport

16:36

Kaljulaid: EOK-s prevalveerivad teistsugused väärtused kui mul

16:29

EOK ajutiseks juhiks saab asepresident Kanter

16:24

Nool: see ei ole hea päev Eesti spordile, aga see oli vajalik

15:57

Eesti-Läti korvpalliliiga püstitas tänavu publikurekordi

15:12

Üprus vedas meeskonna pronksile, Vanker ja Lõhmus pääsesid finaali

14:45

Kaljulaidi umbusaldamine läks EOK täiskogus läbi Uuendatud

12:45

TÄNA OTSE | Tugeva Norra alistanud Kaldvee ja Lill kohtuvad Austraaliaga Uuendatud

12:09

Ken Ink mängis Prantsusmaal J60 turniiri finaalis

11:44

Tõsise põlvevigastuse saanud hollandlane ei saa MM-il koondist aidata

11:16

Lajal alustas Jiujiangi turniiri kahesetilise võiduga

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

23.04

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

13.04

Põhjaranniku peatoimetaja: jäähoki ühendab Narvas ja Kohtla-Järvel inimesi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

14:45

Kaljulaidi umbusaldamine läks EOK täiskogus läbi Uuendatud

26.04

ERR uuris, miks ikkagi toimub Kersti Kaljulaidi umbusaldamine

26.04

Kaldvee ja Lill jätkasid MM-il võidukalt Uuendatud

12:45

TÄNA OTSE | Tugeva Norra alistanud Kaldvee ja Lill kohtuvad Austraaliaga Uuendatud

26.04

Kaks jooksjat alistas ajaloolisel Londoni maratonil kahe tunni piiri

00:11

Nuutmann: EOK president peaks olema igal juhul spordirahva seest

26.04

Flora sai võõrsil Paide Linnameeskonnast jagu, Levadia tõusis liidriks Uuendatud

25.04

Püssist põgenesid kõige kaugemale Mihkel Paal ja Toomas Unt

26.04

Henry Sildaru krooniti pargisõidus Soome meistriks

25.04

Norstati küsitlus: inimesed eelistavad EOK presidendina Noolt Kaljulaidile

