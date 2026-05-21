Eesti korvpallikoondis kohtub taasiseseisvumispäeval Leeduga

Leedu korvpalliliit avalikustas neljapäeval meeste koondise suvise tegevuskava ning kalendris seisab ka augustikuine kontrollmäng Eesti vastu.

Leedu jagab 2027. aasta korvpalli MM-i D-valikgrupis kahe võidu ja kahe kaotusega teist kohta ning läheb juuli alguses kodus vastamisi Suurbritannia ja võõrsil grupi liidri Itaaliaga.

Kolmekordse olümpiapronksi valikturniir on pakkunud ootamatult palju närvikõdi: kui avamängus alistati britid vaid ühe punktiga, 89:88, siis nii Itaalialt kui Islandilt on aga vastu võetud ühepunktiline kaotus.

Enne valikmänge võõrustab Leedu kodusaalis Ukraina koondist ja peab siis augustis nelja päevaga kolm kontrollmängu: Eestit võõrustatakse Žalgirise koduareenil 20. augustil, millele järgnevad kohtumised Arizona ja Michigani ülikooliga. Kaks päeva pärast taasiseseisvumispäeva ehk 22. augustil sõidab Eesti külla Itaaliale.

Leedu moodustab suvisteks mängudeks kaks koondist, põhitiimi juhendab Rimas Kurtinaitis ning reserve Mindaugas Lukošius. Kui ei juhtu suurüllatust ning Leedu mahub oma valikgrupis kolme parima sekka, toimuvad augusti lõpus veel kaks MM-valiksarja vahegrupi kohtumist. Sama kehtib mõistagi ka Eesti jaoks.