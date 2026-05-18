Yamal jätab Hispaania esimese mängu vahele, Fermin Lopez läheb noa alla

Hispaania jalgpallikoondist on enne MM-finaalturniiri algust tabanud tagasilöögid, kui Barcelona noored ründajad on vigastuste küüsis.

18-aastane Yamal vigastas kolm nädalat tagasi liigamängus Celta Vigo vastu penaltit realiseerides reielihast ning sellega oli tema klubihooaeg ka lõppenud. Sel hooajal jäi Barcelona särgis 28 liigamänguga tema arvele 16 väravat.

The Athletic kirjutas esmaspäeval, et Ballon d'Or'i valimisel teiseks tulnud ääreründaja jätab kindlasti vahele 15. juunil toimuva Hispaania MM-i avamängu Roheneemesaarte vastu, aga ohus on ka teine kohtumine 21. juunil Saudi Araabiaga. Hispaania kolmas alagrupimäng on 26. juunil Uruguay vastu.

Yamali klubikaaslane Fermin Lopez murdis aga Barcelona pühapäevases liigamängus Real Betisi vastu jalalabas luu, peab minema operatsioonile ning jääb seetõttu Hispaania MM-koondisest välja.

Yamal postitas esmaspäeval sotsiaalmeediasse pildi endast Lopeziga ning kirjutas selle alla: "teeme seda sinu nimel, mu sõdalane". Hispaania peatreener Luis de la Fuente teatab koondise koosseisu järgmisel esmaspäeval.